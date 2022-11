Maja Šuput odgovorila na glasine o estetskim zahvatima: 'Imam svoj nos, ali neke korekcije sam napravila'

Mega tulum i spektakl – tim riječima je Maja Šuput na Happy FM-u najavila Happy fest, veliki festival u Areni Zagreb od kojeg nas dijeli još samo 10 dana. Otkrila je i zašto je u posljednje vrijeme mrtva umorna, podijelila je najčudnije priče sa svadbi na kojima je nastupala, a otkrila je i žali li za čime. Happy fest ostat će upamćen kao prvo okupljanje naših velikana zabavne glazbe u najvećoj hrvatskoj koncertnoj dvorani, koja će te večeri izgledati potpuno drugačije. Na jedan dan postat će klub, i to najveći na europskom tlu, a spektakl kreće u 18 sati.

'Pjevam dovoljno rano da možete dovesti djecu, ovo je obiteljski spektakl pogodan za sve naraštaje. Pozornicu ću dijeliti s još pet kolega, pravih zabavnjaka i fenomenalnih ljudi, a ono što će se dogoditi je mega tulum', poručila je Maja Šuput.

U Arenu Zagreb 9. prosinca, podsjetimo, osim nje, stižu Željko Bebek, Mate Bulić, Jole, Zlatko Pejaković i Dražen Zečić. Odbrojavanje do velike fešte, iza koje stoji Happy FM, je počelo.

'To je tako brzo… U mojih sat vremena ja ću sigurno napraviti previše. Želim da vizualno bude u mom stilu, a pristupila sam tome baš kao da radim vlastitu Arenu. Mrtva sam umorna zbog te odluke, ali jednog dana će mi sigurno biti drago. Želim da nakon nastupa otvorim portale i da piše - razvalila je, pomela je Arenu…', rekla je Šuput, a pripreme su u punom jeku.

'Ovaj put sam uzela veliku grupu plesača i počela sam trenirati s njima, ali znam sebe, kad vidim masu vjerojatno ću otići o svom poslu. Sigurna sam da će me ponijeti emocije i ne bih htjela da me ples odvuče previše. Da povučem paralelu, kao kad se ljudi žene, puno mladenaca bude pod stresom. Poanta je da je to tvoja svadba, moraš uživati, zato želim da i meni ta Arena bude dobra. Što se kostima tiče, jasno vam je da neću uzeti haljinu s benkovačkog sajma, iako nemam nikakav problem ni s tim, ali poprilično smo se potrudili i oko toga…'

Otkrila je i da opet razmišlja o novim pjesmama. 'Zbog abnormalno puno posla zapostavila sam malo segment stvaranja novih pjesama, jer funkcioniram jako dobro i bez, a što će ti nova pjesma koja se nema gdje pošteno zavrtiti. Sad se otvorilo novo polje, kontaktirala sam odmah svoje autore s kojima najčešće radim. Happy mi je dao tu ideju i vjetar u leđa', rekla je pjevačica za Happy FM, a osvrnula se i na situaciju na glazbenoj sceni.

'Nemamo uopće novih pjevača, mi smo svi iz davnina. Ne znam što se događa, a u Srbiji svaki dan netko… Mi ne damo nikome prostora, što je dobro za nas starosjedioce', rekla je uz smijeh Šuput, a voditeljicu Ivu Peranović zanimalo je i što bi poručila sebi u 20-ima.

'Ne žalim ni za čim, ne bih si ništa poručila, drago mi je da sam bila malo razuzdanija. Sad kad sam mama ne žalim za tim nekim stvarima. Da sam rodila s 25 vjerojatno bih gledala na Instagramu kako druge cure putuju, tulumare, a ja dojim', objasnila je pjevačica, ali i priznala da danas ipak neke stvari radi drugačije.

'Sad mi je žao što sam uvijek pristajala ne bi li se svima svidjela, želiš biti sa svima dobar, a zapravo te više cijene ako kažeš – ne', rekla je pjevačica poznata po nevjerojatnoj energiji. 'Od četvrtka sam prvi put spavala noćas, i to par sati. Otkad sam rodila, dijete mi vraća izgubljenu energiju. Tako sam poletna kad sam s njim, on je derivat koji me puni.'

Ispričala je i najčudnije trenutke koje je doživjela na svadbama na kojima redovito nastupa: 'Nije bilo nikad ništa ružno, ali bude smiješno. Nemam priču da je netko izvadio pištolj, ali bilo je situacija da se skidaju goli, mladencima je jednom frajer ukrao sve kuverte s parama, skoro me pokosili golfom dok sam pjevala…'

Na pitanje o najvećoj gluposti koju je o sebi pročitala, kaže: 'O mojim operacijama, ispada da sam u najmanju ruka Donatella Versace… Ljudi imam svoj nos. Ja sam pjevačica koja je stalno na televiziji i svi mogu vidjeti kako izgledam, ali opet oni - to nije ona. Odrasla sam i promijenila se, i da neke sitne korekcije sam napravila koje ne smatram operacijama, koje su pridonijele tome da mi osmijeh bude bjelji, ljepši. Kad smo počinjali nije bilo ni umjetnih trepavica. Za moju prvu Doru haljinu mi je šivala mamina susjeda, šnajderica', prisjetila se Šuput, a imala je spreman odgovor i na pitanje voditeljice - gdje je pronašla supruga Nenada.



'Našla sam ga na recepciji hotela u Šibeniku. Došao me pozdraviti kao direktor hotela, nisam ga doživjela, no nevjerojatno dobro je mirisao. Bila sam tamo tri, četiri dana, nije se upucavao. Došla sam i druge godine, pa smo tada popili i kavu. Tek treće godine smo bili oboje singl i imala sam slobodnu noć. Prijateljicu i mene je pozvao na party, osjetili smo neku kemiju i ponovno je onako mirisao... Počeo se udvarati, primio me i nije me više pustio. Nakon pet mjeseci smo se zaručili', zaključila je pjevačica, prva gošća Happy FM-a.

VIDEO>>Kralj Charles zabranio kuharima da spremaju jedno od omiljenih jela Kate Middleton, a ovo je razlog za taj potez