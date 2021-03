Maja i Edo nakon osvojene Ruže: Imati privilegiju dobiti ovu nagradu i stajati na pozornici HNK je stvarno predivan osjećaj

Treneri Edin Mehmedović i Maja Ćustić iz RTL-ovog showa 'Život na vagi' proglašeni su novim licima godine, te potukli konkurenciju u svojoj kategoriji. Nakon što su prezenteri, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić pročitali njihovo ime i ispod maski koje su bile obavezne zbog poštovanja strogih epidemioloških mjera, vidjelo se koliko im ova nagrada znači, jer Maja je čak pustila i suzu. Nakon dodjele, porazgovarali smo s njima o dojmovima, te su nam otkrili neke detalje o radu s kandidatima, te kako su osobno doživjeli rad na showu.

Majo, prije svega čestitke, kakav je osjećaj?

Ajme, srce mi lupa sto na sat, prekrasan osjećaj.

Edine?

Pa lijepo je dobiti ovakvo priznanje, stvarno je poseban osjećaj pogotovo kad si u krugu takvih eminentnih ljudi, imati privilegiju dobiti ovu nagradu i stajati na pozornici HNK je stvarno predivan osjećaj.

Nije bilo lako raditi u ovoj emisiji. Bilo je tu svakakvih emocija, morali ste morali ste biti i psiholozi i treneri i sve odjednom...

Maja: Tako je. Nekad smo možda najmanje treneri, ali to je dio ove priče, to je dio naših života i to je jedna prekrasna priča koja je teška, ali na kraju je sve jako lijepo i svi su sretni, zadovoljni ponosni

Koga biste možda izdvojili kao najveći uspjeh, u ovoj sezoni posljednjoj, od svih natjecatelja?

Edin: Pa teško je izdvojiti samo jedno ime, ti su ljudi zaista prošli kalvariju. Mislim, da gledatelji koji su mogli vidjeti u onim kratkim emisijama što se događalo u 100 dana 'Panonije' kako smo je mi zvali. Stvarno, nezahvalno je dati bilo kome nekakvo posebno priznanje. Naravno da je pobjednik taj koji dobije nekakva svjetla pozornice, ali vjerujte, puno je drugih skrivenih priča bilo iza kamere.

Pratite li što kandidati rade sad nakon emisije, jeli možda netko od njih pokleknuo ili nije, dajete li im savjete i nakon emisije?

Maja: Pa mi smo uvijek tu za sve njih i oni znaju da nam se uvijek mogu obratiti. Neki malo više paze, neki manje. Naučili smo ih svašta, ali oni su ti koji će to iskoristiti ili ne.

Treniraju i dalje, barem koliko se može vidjeti po objavama na njihovim društvenim mrežama, to je zaista bitno?

Edin: Mislim da su ovogodišnji kandidati zaista motivirani. Predani su, da. I shvaćaju je zapravo to jedan dugoročni proces, da samo tih nekoliko mjeseci koje smo proveli zajedno je samo jedan korak u novi život i prilika da imaju kvalitetnije sutra.

Uskoro kreće nova sezona, hoćemo li opet gledati 'Život na vagi' na RTL-u?

Maja: Vidjet ćemo!

Edin: To ćete saznati kad i mi, vjerujte mi.

Maja i Edo: Mi smo uvijek tu za sve kandidate