Lucija i Igor se poznaju, a ona mu je dala najmanje bodova: 'Prvi put sam probala sirovo meso'

Igor Grgić iz Ozlja otvorio je novi tjedan 'Večere za 5 na selu'. Veseo i komunikativan, Igor radi u obiteljskom obrtu, a u emisiju se prijavio zbog zabave i promocije svog kraja. Večeru je odlučio spraviti od tradicionalnih sastojaka svoga kraja, a goste su mu stigli ekonomistica Lucija Janjanin, umirovljenica Zdenka Puškarić, medicinska sestra Ivana Čavalić i diplomirani ekonomist Zoran Jergović. Za svoju večeru u konačnici je dobio 36 bodova, a protukandidate je oduševio atmosferom.

Pripravu večere započeo je glavnim jelom - rolanom teletinom u umaku od gljiva, s domaćim kroketima. Jelo naziva 'Mushroom Beef' svidjelo se po prvim asocijacijama Igoru. "Vjerojatno neko meso u umaku, ma, ako bude dobro pripremljeno, sigurno će biti fino", komentirala je Ivana. "Ovo obećava super jelo", dodao je Zoran. Nakon glavnog jela, prihvatio se 'Mazive kravice' kao predjelo.

"Vjerojatno namaz od sira ili vrhnja", komentirala je Ivana. "Pašteta od jetrice, to je jako fino, to bi mi se svidjelo", dodala je Zdenka. Tatarski biftek i pašteta od jetrica skrili su se iza misterioznog naziva, a Igor se nadao da će se svima svidjeti - sirovom mesu unatoč. 'Honey Bunny' posljednje je jelo kojeg se prihvatio Igor - kao desert poslužit će tortu od mrkve i jabuke. "Postoji par recepata koji su jako fini, a mrkva se zapravo i ne osjeti", komentirala je Ivana. "Volim deserte sa voćem", dodala je Zdenka.

Nakon kuhanja prihvatio se dekoracije stola, a vesela ekipa se dotad upoznala u kombiju. Uskoro su stigli do Igorovog doma, a on ih je dočekao prigodnim aperitivom - viskijem, domaćim pelinom, dunjom i biskom. "Izbor je bio raznolik, ja sam odabrala pelin i bio je odličan", komentirala je Lucija. "Liker od dunje bio je izuzetno fin", dodala je Ivana. Nakon veselog druženja uz aperitiv, Igor je pozvao ekipu na predjelo.

Lucija i Igor već se znaju, a oboje to vide kao prednost. No, ubrzo se Igor sprijateljio i sa ostatkom ekipe. "Nisam bila sigurna hoće li mi se svidjeti ili ne, ali došla sam u 'Večeru za 5 na selu' da bih isprobala sve, pa sam odlučila probati", komentirala je Ivana činjenicu da će jesti sirovo meso. "Prvi put sam probala sirovo meso", rekla je Lucija. "Tekstura od paštete od jetre je bila idealna", jasan je bio Zoran kojeg je predjelo oduševilo.

Stiglo je potom i glavno jelo - teletina u umaku od gljiva s kroketima. "Izgled je bio estetičan", jasan je bio Zoran, a pohvalila je izgled glavnog jela i Ivana. "Kroketi su bili fantastični, još ih je napravio sam", nahvalila je prijatelja i Lucija. "Perfektno jelo", jasan je bio Zoran.

Posljednja je ekipi stigla torta Honey Bunny. "Ima mrkve i meda", otkrio je Igor. "Dobro je na kraju došao neki laganiji desert", komentirala je tortu Lucija. Ivana ne voli cimet pa joj je to pomalo smetalo u desertu. Zorana je mrkva iznenadila, a desert učinila posebnijim. "Bilo je ovo izvanredno iskustvo moje, takvo jelo dosad nisam jeo, desert me fascinirao", zaključio je ekonomist.

Kao iznenađenje za kraj su goste posjetili Lana Klanfar i Noel Malatestinić. "Ovo su narodne nošnje iz Ozlja. Katarininu haljinu je šivala moja baka", objasnio je Igor činjenicu da su djevojka i mladić bili odjeveni kao Ana Katarina Frankopan i Petar Zrinski. Ubrzo su ekipi 'plemići' udijelili i poklone. "Izuzetno originalan, veseli me jer to u kući nemam", pohvalio je Zoran vatrogasni aparat kao poklon.

Igor je svojom večerom bio prezadovoljan, a oduševljenje su dijeli i gosti. Zoran je Igoru dao desetku, a Ivana devetku, baš kao i Zdenka. Lucija je, pak, Igoru dala osam bodova. S odličnih 36 bodova zaključio je prvu ovotjednu večeru te je najavio večeru kod Lucije.

