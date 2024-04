Luciano pobijedio kao Dino Dvornik, a s Farisom nastupio Luka Nižetić: 'Ovo je pobjeda za cijelu Dalmaciju!'

Šesto izdanje gledateljima omiljene emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' na scenu je donijelo izvanredne transformacije, a pobjedu je odnio Luciano Plazibat u liku Dine Dvornika. Izvodeći veliki hit sa Splitskog festivala 1995. 'Ništa kontra Splita' zapalio je atmosferu u studiju te oduševio žiri. „Osim što je definitivno velika istina da zaista iz emisije u emisiju rasteš, hvala ti što si napravio ovakav jedan prekrasan put prema veličanstvenosti našeg Dine Dvornika. Bravo!“, istaknuo je Goran Navojec, dok je Minea dodala: „Toliko si dostojanstveno iznio ovaj lik Dine Dvornika i ja ti na tome čestitam. Te godine 1995. upoznala sam Dinu i to je bio i moj prvi nastup na tom festivalu tako da si me raznježio.“ Zadovoljstvo i veselje povodom prve pobjede u showu Luciano je otkrio nakon pobjedničkog nastupa: „Ja moram zahvaliti svom Splitu, ništa kontra Splita i ovo je pobjeda za cijelu Dalmaciju, za moju osnovnu školu, moju srednju školu i sve profesore koji budu gledali. Imamo još do kraja showa, ali kad dođem u Split slavimo!“

Jedan od težih zadataka ove nedjelje ispunila je Marija Kolb te se na pozornici pojavila kao član žirija Mario Roth u pratnji njegovih prijatelja glazbenika iz Grupe Vigor. Stasom i glasom oduševila je ne samo Marija nego i cijeli studio izvodeći pjesmu 'Još fališ'. „Marija znam da si ti večeras imala jako veliku tremu i ja to potpuno razumijem, ali meni si bila fantastična, sjajna, vratila si me nekih 11 godina nazad i mogu ti samo reći – brate moj, svaka ti čast!“, oduševljeno je komentirao Mario.

Foto: Nova TV

Faris Pinjo u šestoj je epizodi dobio zadatak izvesti VIP duet, pa se tako transformirao u Lanu Jurčević, a na pozornici mu se pridružio Luka Nižetić s kojim je otpjevao njihov poznati hit 'Prava Ljubav' i pokazao koliko dobro vlada svojim glasom. „Ovaj falset je fantastičan i rijetko koji pjevač može izgurati ovako dugo“, pohvalio je Luka Farisove vokalne sposobnosti nakon nastupa, a i žiri je bio jednako zadovoljan izvedbom, što je svojim komentarom potvrdio Mario Roth: „Ja ću se usuditi reći da ti je ovo bila najbolja ženska transformacija dosad.“

Foto: Nova TV

Eurovizijsku atmosferu na pozornicu donijela je Mia Negovetić koja je pretvorivši se u španjolsku predstavnicu Chanel pokazala da itekako dobro vlada scenom. „Mislim da je ovo najzahtjevnija, najkompliciranija, najteža koreografija dosad koju smo vidjeli. Izvedena ne uspješno, nego briljantno“, poručio je Goran, a Mario dodao: „Mia ovo je izgledalo i zvučalo svjetski. Svaki pravi performer koji pjeva i pleše u isto vrijeme – nema zahtjevnijeg zadatka. Ti si i zvučala i izgledala kao prava svjetska zvijezda.“

U ružičastom izdanju pojavio se Tomislav Marić ToMa te u liku Meghan Trainor zabavio publiku i pokazao zavidne vokalne sposobnosti. „Tako mi je sve nešto lijepo, toliko slatkoće i je li moguće da možemo imati jedan toliko slatki, ali ogroman slatkiš na ovoj bini?“, zapitala se Minea te dodala: „Što da ti kažem, a da se ne raznježim. Nisi otišao u karikaturu i fenomenalan si.“

Foto: Nova TV

Antonija Šola na jedan dan je postala Alka Vuica te u potpunosti prenijela njezinu energiju i lik na scenu, a priznaje da bi i sama voljela imati dio Alkinog samopouzdanja. „Moram priznati da si ti donijela to Alkino, taj njen izražaj. Mislim da si napravila odličnu stvar“, poručio je Enis.

Foto: Nova TV

U muškim lagama zapjevala je Antonia Dora Pleško jer joj je gljiva ovoga puta dodijelila zadatak pretvoriti se u Pitbulla. „Što se mene tiče, ja sam ti davno rekao da si ti jedno talentirano biće i taj svoj talent jako dobro trošiš. Tebi ne trebaju efekti da te naprave zvijezdom jer ti to jesi“, opisao je Enis.

Foto: Nova TV

Posljednji nastup izveo je Alen Bičević koji se pretvorio u latino-njemačkog zavodnika Alvara Solera pa u zaraznom ritmu zaplesao u novoj ulozi. „Toliko si nas razmazio kroz sve ove emisije pa imam osjećaj da je ovo bio za tebe prelagan zadatak. Mislim da si bio fenomenalan kao i uvijek – glas ti je vrhunski, nastup je vrhunski“, poručila je Minea, a s njom se složio i ostatak žirija.

Foto: Nova TV

VIDEO Dalibor Matanić obrisao profil na Facebooku