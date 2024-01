Lovro Majer ljubi djevojku koja se zabavljala s Justinom Bieberom: Kriju svoju ljubav

Nogometni reprezentativac i igrač njemačkog Wolfsburga Lovro Majer danas slavi svoj 26. rođendan! Mladi igrač prošle je godine iz francuskog kluba Rennesa prešao u redove Wolfsburga za vrtoglavih 26 milijuna eura. Majer osim što je uspješan u profesionalnom, jednako tako uspješan je u privatnom životu i na ljubavnom planu je jako ispunjen.

Već nekoliko godina u ljubavnom je odnosu s manekenkom u usponu, inače magistrom ekonomije Paulom Puškaš. Detalje svoje ljubavi još uvijek nisu podijelili s medijima, no sigurni smo, i to će se uskoro promijeniti. Zajednički život golupčići su započeli u Francuskoj gdje je ona radila u jednoj kompaniji u odjelu financija i revizije. Nakon transfera u Njemačku, kako to obično biva s boljim polovicama nogometaša koje ih u stopu prate, i ona se ponovno preselila s Lovrom kako bi mu bila najveća podrška.

Mlada Paula, iako je manekenka, svoj profil na društvenoj mreži Instagram je zaključala, a ondje je prati samo otprilike sedam tisuća ljudi. Ranije je znala objaviti i fotografije u dresu s Lovrinim brojem. Još uvijek nije poznato što je svom mladom dečku poklonila za rođendan, no sigurni smo da ga je razveselila. Tijekom Svjetskog prvenstva u Katru Paula je svog odabranika pratila i s tribina, a odjenula je i kockasti dres s brojem sedam, a bila je u društvu svoje prijateljice.

Podsjetimo, svi se sjećamo 2016. godine kada je u hrvatsku metropolu stigao Justin Bieber te je izazvao veliku pomutnju. Nakon odrađenog koncerta, Bieber se zabavljao u privatnom noćnom druženju sa zagrebačkim manekenkama u jednom restoranu. Među njima je bila i Lovrina djevojka Paula Puškaš koja nije odoljela pozivu Justina Biebera, kao ni kolegice Lucija Beden, Sara Marija Knežević, Katarina Mamić, Ivana Vukušić i Lućana Mirko. Pričalo se da su djevojke prije druženja s Justinom trebale potpisati ugovor o tajnosti.

Foto: John Pavlish

Manekenke su pile piće u zagrebačkom klubu The Best, a nakon što su došli Bieberovi zaštitari, morale su napustiti separe. Kada je Bieber otišao, one su opet došle i upoznale se s njegovom pratnjom. Poslije su s njima otišle u kombi, krenuli su u restoran, gdje im se pridružio i sam Bieber. Potom su svi zajedno otišli u njegov hotelski apartman, svojedobno je pisala Slobodna Dalmacija.

