Lovro Juraga favorit je showa 'Zvijezde pjevaju', a i njegova djevojka kći je poznatih roditelja

Glumca Lovru Juragu (22) trenutno imamo priliku gledati u show "Zvijezde pjevaju", a njegov mentor Vjeko Ključarić i on već su u prvoj emisiji oduševili žiri te se istaknuli kao jedni od favorita. Svojim glasom i načinom izvođenja Lovro je očarao žiri i gledatelje, a to nastavlja raditi iz emisije u emisiju. U showu se, kaže, našao na poziv urednice Uršule Tolj, a iako ga je ovaj poziv iznenadio, jer je mislio da još nije vrijeme za to, prihvatio ga je.

- Na kraju sam pristao jer jako volim "Zvijezde pjevaju" i pratim ih od kada sam bio dijete - kaže te dodaje da je s mentorom Vjekom postao jako blizak te da se dobro slažu. - Vjeko je prvenstveno predivna osoba, a onda i odličan mentor koji mi je udijelio jako puno dobrih savjeta. Ugodno mi je raditi s njim - kaže Juraga te dodaje da njih dvojica imaju i sličan glazbeni ukus.

- Pa, imamo dosta sličan ukus u glazbi i to je u jednu ruku dobro, a u drugu ruku je i otegotna okolnost jer od svih pjesama koje postoje teško nam se dogovoriti što bi, ali naravno mentor je taj koji oko toga ima finalnu riječ - kaže Lovro.

Lovro se prije ulaska u show već okušao u glazbenim vodama i to svojom pjesmom "Oluja ljubavi" koja je objavljena 2021. godine, a pjesmu je i aranžirao, napisao tekst i uglazbio. No, kaže kako nije siguran da će nastaviti ploviti glazbenim vodama.

- "Oluja ljubavi' je bio moj izlet u glazbeni svijet, ali nisam mu se posvetio jer me više vukla gluma i imao sam previše obaveza prema Akademiji. Mislim da će glazba kao i do sada uvijek biti tu negdje, a hoću li se nastaviti baviti njome, to još nisam siguran - kaže.

Foto: Martina Movrić

Inače, Lovro studira na Akademiji dramske umjetnosti, a trenutno ga možemo vidjeti u dvije predstave u HNK u Zagrebu te priprema i gostovanja s Divan teatrom i predstavom "Studentica". Što se budućih projekata tiče, još nema planove. S obzirom na to da studira, pitamo ga i kako uspijeva uskladiti obaveze prema fakultetu i showu. - Teško, ali uz dobar dogovor i pametnu organizaciju vremena, sve se stigne - kaže.

Juraga ističe i da nema pjevačke i glumačke uzore. - Ako me pjevačka izvedba takne, to mi je pokazatelj da pjevač radi dobro svoj posao, tako je i u glumi. Ako je netko upisao Akademiju i završio je, znači da je netko nekada prepoznao nešto u toj osobi i da ta osoba ima određeni talent. Mislim da je sve stvar treninga i rada na sebi - objašnjava.

Slobodno vrijeme voli iskoristiti za dobar odmor. - Volim spavati i zapravo ne raditi ništa. Naravno, pogledam film ili seriju ili nešto pročitam, ali najčešće ležim i razmišljam - kaže. Lovro dolazi iz glumačke obitelji, otac Slavko poznati je domaći glumac, a brat Marko se uz glumu bavi i režijom. Lovro kaže da članovi njegove obitelji nisu imali neke posebne komentare na njegov nastup. - Zadovoljni su i ogromna su mi podrška - priča te dodaje da su mu je velika podrška i djevojka Gita Hajdrarhodžić, inače kći nekadašnje pjevačice grupe Divas i uspješne psihologinje Maje Vučić te umjetnika Igora Hajdarhodžića.

VIDEO Žena za kojom su 80-ih uzdisali svi iznenadila je priznanjem da voli žene, a i danas izgleda sjajno