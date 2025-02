Ljubavni klasici za Valentinovo u Simona Marlowa

Simon Marlow & The Rovinj Music Collective, grupa koju čine: Carlos Fagin (klavir), Marko Kalčić (bas), Goran Salvi (bubnjevi), Alexander Lukić (gitara), na Valentinovo će u Klubu Kazališta Komedija izvesti mješavinu standardne suvremene klasike i ljubavnih pjesama.

Marlow je rođen u britanskom Oxfordu, a studirao je u Londonu na Middlesex University performing arts kao i glumu na Lee Strasburg Institutu. Njegova karijera započela je u mjuziklu West Side Story na londoskom West Endu te surađujući s Leonardom Bernsteinom i Tomom Abbotom a imao je i glavne role u Andrew Lloyd Webberovim mjuzuiklima Cats i Starlights Express te u David Cassidy mjuziklu Time.

Godine 1989 preselio se u Hamburg gdje je izvodio njemačke produkcije mjuzikla Cats, Phantom of the Opera. Nastavio je karijeru u Hamburgu izvođeći sa engleski govornim Stray Theatre Company produkcije “Into the woods”, “Closer than Ever”, “Jaque Brel Is Alive And Well And Living In Paris” te igrajući u “Orphans” i “The Diviners”. 1995 radio je sa Arlene Phillips u showu “Broadway Düsseldorf” kojim je otvoreno novo Capitol Theater u Düssedorfu. Simon je gostovao na raznim izvedbama swing orkestara uključujući “The Passadena Roof Orchestra”, “The Cologne Big Band” te “Capital Dance Orchestra” iz Berlina s kojima je izvodio pjesme sa njemačkim velikim imenima: Nina Hagen, Katja Riemann, Janette Biederman I Barbara Schöneberger. Simonov zadnji projekt je Sinatrina muzička biografija nazvana “Sinatra, the Man and The Music” koju je sam napisao i izvodio u Zitadelle Berlin kao i Hamburgs English Theater.

Simon je imao čast zatvoriti prošli Avantgarde Jazz Festival u Rovinju koji je izmedju ostalih ugostio velika jazz imena kao Dee Dee Bridgewater i Ramsey Lewis, John Pizzarelli Quartet I Otis Taylor contraband, i drugi. Od 2013, Simon je u suradnji s Jazz orkestrom Hrvatske televizije, premijerno nastupali na Avantgarde Jazz Festivalu i otvaranju 2013 sezone koncerata na hrvatskoj televiziji. Simon je također otvorio koncert za legendarnu pjevačicu Natalie Cole u dvorani Vatroslav Lisinski , Zagreb u studenom 2013.

