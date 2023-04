Ljiljana otkrila da su Dragoljub i ona još zajedno: 'Imamo planove za budućnost'

Sinoć je završila jubilarna 15. sezona showa "Ljubav je na selu“, a na završnom okupljanju saznali su se mnogi detalji o tome što se događalo između farmera i kandidatkinja, a čini se kako su farmer Dragoljub i Ljiljana jedini par ove sezone koji je opstao. Naime, nakon zadnje epizode, ovo je potvrdila Ljiljana.

- Naša veza traje, kao što smo i planirali, ide polako, sigurno, nikuda nam se ne žuri. Iz prijateljstva je preraslo u vezu. Viđamo se kad god možemo. Ne živimo zajedno, imamo neke planove povodom toga, planiramo nešto za budućnost. Još nam se trebaju posložiti kockice - rekla je Ljiljana za RTL.hr neko vrijeme nakon završetka snimanja showa te dodala:

- Vrlo često smo zajedno. Kad god mogu, spojim neke dane. On je u Čehovcu, a ja u Zagrebu. Za blagdane smo uvijek zajedno. Otprilike je to to. Ne znam iskreno gdje ćemo živjeti ako se na to odlučimo, imamo više varijanti, sad što se dogoditi, ne znam. Inače jesam iz Zagreba, međutim, rekla sam da mi nekako Zagreb više ne odgovara. Dok je čovjek mlađi onda da, ali sada mi je previše stresa. Volim otići na selo. Tamo sam u miru... - rekla je te dodala kako nije sigurna je li Dragoljub njezina srodna duša, ali je vrlo blizu tome.

- On razumije kada sam ljuta, samo me pogleda, blago se nasmiješi i u meni probudi mirnoću. Imam osjećaj kao da se znamo 20 godina. Odličan je muškarac. Jako je pedantan. Uvijek je sve pospremljeno. Ne povisuje ton, sve progovara iz mirnoće - objasnila je.

Inače, Ljiljana je rekla da u show nije došla po ljubav, već čisto iz znatiželje, ali i da stvori prijateljstva. No, život ju je ugodno iznenadio...

- Još nismo kćeri upoznali. Upoznala sam njegovog brata, šogoricu, majku, on moje još nije. Imala sam loš splet okolnosti, sve se to posložilo, ali nadam se da sada, kada će biti toplije, ćemo organizirati zajedničko druženje - naglasila je.

S kandidatkinjama, Jasminkom i Silvanom, više nije u kontaktu, a i na završnom druženju postojale su trzavice među njima kao i u samom showu.

- Silvani sam rekla da je između nas sve 'finito'. To je bilo to. Nema više razgovora. S Jasminkom sam se čula nekoliko puta, nekako mi se učinilo da ona nije za daljnje kontakte. I tu sam jednostavno raskrstila. Čujem se s Vesnom, Smiljom, Brankicom, Donom… - zaključila je.

Podsjetimo, za završnom okupljanju i farmer Siniša i kandidatkinja Martina obznanili su da su zajedno, no danas više nisu. O tome je nedavno pričala kandidatkinja.

- Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa - rekla je Martina. Smatra da je ona bila istinski zaljubljena u njega, ali kako on nije imao iskrene namjere. Zašto je točno puklo, odlučila je zadržati za sebe, a to je, kaže, sve iza nje budući da sada ima novog dečka.

VIDEO Žena za kojom su 80-ih uzdisali svi iznenadila je priznanjem da voli žene, a i danas izgleda sjajno