Ljetni hit grupe Nola! Pogledajte spot koji utjelovljuje slobodu

Prošla godina bila je za grupu Nola u znaku obilježavanja 25 godina njihove karijere, a 2019. godinu proglasili su godinom za nova izdanja. I to su obećanje i održali. Nakon singla "Imam tebe" koji su objavili u siječnju, sada dolazi nova pjesma, prigodnog naziva "Kišobran".

Nova pjesma Kišobran je nova priča o životu iz života. Kišobran je tu jedan simbol, priča govori o tome koliko je dobro imati nekoga s kim možete zajedno koračati kroz život, stisnuti se ispod kišobrana, kad vas nešto zapljusne sa strane. Dal je to auto ili je to loš događaj ili loši ljudi, otresete se, osušite se i nastavite koračati zajedno. Ponekad ćete možda pasti, možda će i vaš partner pasti, ali bitno je da si pružite ruku i nastavite i usput ono što život nudi, uzmete to, iskoristite za dobro svoje, ali i za dobro drugih. - rekla je Gabi, pjevačica Nole koja uz supruga Marijana Jelenića potpisuje tekst nove pjesme.

Za pjesmu je snimljen spot pod redateljskom palicom Katarine Radetić, a koji kontrira imenu kišobran i prikazuje jedan divan ljetni dan. "Kišobran je pjesma koja govori o potrebi za slobodom i ljepoti života: svijet je velik, život je kratak, uzmi sve što ti pruža. Personifikacija te poruke svakako je obitelj Cvijanović – Rossi. Njihov nomadski život s bazom u Puli, na nekoliko mjeseci godišnje vodi ih u najdalje zakutke svijeta. Manuela pleše na svili dok je njezin suprug, Cile one - man band; jedan od tek tridesetak u svijetu. Hodaju na štulama, žongliraju, plešu s vatrom i drže cirkuske radionice.

Foto: Promo

Njihovo dvoje djece polako je, ali sigurno, krenulo njihovim stopama. Kao podrška u spotu se pojavljuje i Asja Burba. I Lara Živolić, pulska glumica i veliki fan Nole, rado je prihvatila poziv na suradnju. Njezin vedar karakter donio je spotu poseban šarm. A činjenica da su svi akteri prijatelji u stvarnom životu, donijela je prirodnu kemiju pred kameru te je i samo snimanje, baš u duhu pjesme, bilo jedna velika zabava." - rekla nam je redateljica Katarina Radetić.