Lejla i Tarik Filipović uoči 14. godišnjice braka počastili su se putovanjem i otkrili gdje se nalaze

Za kraj 2021. godine Lejla i Tarik Filipović sa sinovima su odlučili otići na obiteljsko putovanje, a na društvenim mrežama otkrili su kako je njihov izbor Istanbul. Podijelili su nekoliko video snimki na Instagram storyju i otkrili gdje su jeli i koje znamenitosti su zasad posjetili. Bivša misica i glumac i voditelj na Silvestrovo će proslaviti i 14. godišnjicu braka, a nedavno u intervjuu Lejla je ispričala kako obično slave godišnjicu i Novu godinu.

- Tarik pamti datume bolje nego ja ali smo se pobrinuli da godišnjicu braka ne možemo nikako zaboraviti jer pada baš na Silvestrovo.Najčešće smo ostajali doma sa djecom ili proslavljali s njima na nekom od putovanja. Nemamo konkretne planove za proslavu s obzirom na trenutnu situaciju sa koronom. Još smo u pregovorima i mislim da ćemo se prilagoditi željama naših mladića.- rekla je u razgovoru za Story. Tarik je nedavno puno vremena proveo u Španjolskoj gdje je snimao film "42 sekunde" u kojem je utjelovio lik jednog od naših najboljih vaterpolskih trenera Dragana Matutinovića, kojeg zbog povijesnog finala sa španjolskom reprezentacijom na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine i danas u Španjolskoj smatraju božanstvom.

- Jako mi je teško pala razdvojenost od obitelji jer nikada nismo ovoliko dugo bili razdvojeni. U pomoć nam je pritekla punica, koja je bila s obitelji pa smo to nekako prebrodili. Već me počela boljeti ta razdvojenost: odeš i u restoran i u grad, na utakmicu, izložbu, ali pred kraj snimanja više te ništa ne veseli. Nekih deset dana je maksimum koji mogu podnijeti bez boli. Ovako sam se osjećao kao da sam bio u vojsci, a supruga je obećala da će me čekati (smijeh). Sreća da nisam pomorac. - ispričao nam je nedavno u intervju kako mu je teško pala razdvojenost od obitelji, a to izgubljeno vrijeme će sigurno nadoknaditi ovim obiteljskim odmorom u Istanbulu.

VIDEO I Plenković je gledao Don't Look Up! Donosimo pregled filmske godine