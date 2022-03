Lejla Filipović suprugu je čestitala 50. rođendan jednim zanimljivim videom

Glumcu i voditelji HRT-ovog kviza "Tko želi biti milijunaš?" Tariku Filipoviću danas sa svih strana pristižu čestitke povodom njegovog 50. rođendana, a na Instagramu mu je posebnim video čestitala i supruga Lejla Filipović.

- Sretaaaan 50. ljubavi moja. Volim te - napisala je Lejla i objavila video u kojem daje poljubac plakatu na kojem je Tarikovo lice. Uz video je iskoristila pjesmu Petra Graše "Zlato moje" i u snimku koju je objavila na Instagramu ubacila je njihove obiteljske fotografije. Čestitkama su se u komentarima pridružile Nina Badrić i Indira Levak, a Tarik je Lejli napisao: Hvala ljubavi.

U intervju koji je nedavno dao za Večernji list Tarika smo pitali postoji li nešto što si još priželjkujete, a da to nije uspio ostvariti do sada?

- Čudno je kad po načinu života ostaneš kao da ti je 24, a pedeseta kuca na vrata. Svoje godine nosim s ponosom i veseljem. Svi starimo i smatram da treba voljeti svoje bore, svoje sijede i nikada ne predstavljati ni sebi ni drugima to kao teret i kao nešto strašno. Treba biti kao Sean Connery. Živjeti i otići kao on... Ispunjen sam privatno i poslovno, nikad nemam želja, osim dobrog zdravlja. Htio sam jednu djevojčicu, ali to nam se, nažalost, nije dogodilo, nadam se da će biti jednog dana unuka i unučica. Svima želim najprije zdravlje, kako najbližima tako i braći i sestrama diljem majčice Zemlje, a kad je tu zdravlje, ispunjenost i sreća, ne treba ti ništa drugo, jer su onda sve stvari dohvatljive i ostvarive. Osjećam se kao da sam na nekom početku, kao da me tek najljepše stvari (pa i poslovno) tek očekuju. - odgovorio nam je Tarik.

