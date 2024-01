Legendarnog Olivera Mlakara prije pet godina iznenadili smo i dali mu posebnu nagradu

Trijumfalni povratak Ruže na medijsku scenu potvrdio je da je ona ne samo najstarija i najuglednija već i najutjecajnija nagrada u Hrvatskoj. No, ako stavimo ruku na srce moramo priznati da bi cijeli Večernji list jako dobro razmislio o vraćanju nagrade da smo tada znali što nam spremaju godine koje dolaze i pred kakvim će se izazovima nagrada naći. A dolazila nam je i godina kada su u velebnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta bili tek voditelji svečane dodjele i tek neophodno tehničko osoblje. Ali i tada, pritisnuta koronom i prvim lockdownom, Ruža je dokazala da je u svemu prva. Bila je to to prva virtualno dodijeljena nagrada na ovim prostorima, a Ružin 'korona recept' je nekoliko mjeseci kasnije slijedio Porin, a zatim i svi ostali.

No, krenimo redom. U treće desetljeće svog postojanja nagrada je zakoračila držeći se svojih godinu dana ranije zacrtanih postulata. Nagrade su se dodjeljivale: televizijskoj i radijskoj osobi godine (bez obzira je li riječ o ženi ili muškarcu) najboljoj televizijskoj i radijskoj emisiji, za najbolje glumačko ostvarenje (za uloge ostvarene na filmu ili u televizijskim serijama), najboljem glazbeniku (bilo da je riječ o solo izvođaču ili grupi), te za najboljeg debitanta, dakle novo lice godine.

Bile su to kategorije koje su čvrsto prigrlili i čitatelji Večernjeg lista, ali naravno, uz nove tehnologije zbog kojih najveća količina glasova stiže virtualnim putem. Nema više vreća dopisnica, ali kada se otvore kanali za glasanje, svaki klik miša dokazuje da Ruža nije izgubila ništa od svog besprijekornog ugleda i nevjerojatnog utjecaja, zbog kojeg je nagrada koju kući žele odnijeti svi medijski ljudi Hrvatske, kao i glumci i glazbenici. Te su kategorija temelj Večernjakove Ruže i danas, uz nekoliko noviteta, koji iznova dokazuju način na koji Ruža, zajedno s redakcijom Večernjeg lista, ne samo da prepoznaje vrijeme u kojem živi, već je i moćan predvodnik trendova. No, istinska iznenađenja dogodila su se na sceni HNK Zagreb 22. ožujka 2019. godine.

Svi nominirani i gosti te su večeri očekivali spektakl, ali neki od njih nisu znali što im se sprema. Tako smo zamolili jednog od rekordera Ruže, neprikosnovenog Olivera Mlakara da te večeri uveliča svečanu dodjelu nagrada, ali nismo bili do kraja iskreni. Naime, te je večeri Večernjakova ruža slavila 25 godina svog postojanja, a četvrt stoljeća smo obilježili s dvije posebne Ruže.

Tako je Oliver Mlakar dobio specijalnu Ružu za životno djelo (jedinu koja je do sada dodijeljena), dok je istinskoj divi hrvatske estrade Josipi Lisac pripala posebna Zlatnu ružu za njen ogroman doprinos hrvatskoj glazbi.

Bila je to proslava 25. rođendana koju ćemo svakako nadmašiti ove godine kada Ruža slavi svoj 30. rođendan, a fešta nakon same dodjela bila je također za pamćenje. Kada prolistamo album sjećanja čini se kao da smo znali što slijedi, iako je to te tople proljetne, zagrebačke večeri, kada su mnogi dočekali prve tragove zore na balkonu HNK Zagreb, izgledalo kao (pomalo ofucani) scenarij nekog filma katastrofe.

Sljedeće smo proljeće, proljeće 2020. godine, dočekali u lock-downu i činilo se da je cijeli svijet doslovno stao zbog pandemije koronavirusa. I tada je trebalo smoći hrabrosti i donijeti nimalo lake odluke. Kako pripreme za Ružu, pa i samo glasanje, traju nekoliko mjeseci, sve je i te 2020. godine bilo odrađeno. Ali što sa dodjelom Ruža? Otkazati i razočarati nominirane, glasače i vjernu publiku Ruže? Činilo se neizbježnim, ali onda je tim Ruže, predvođen glavnim urednikom Večernjeg lista Draženom Klarićem i producenticom Ruže Mirjanom Žižić, odlučio na svoj pleća preuzeti ogroman rizik. I svečanu dodjelu Ruža održati virtualno.

Ta se hrabrost pokazala kao još jedan veliki trijumf Ruže, potez koji je mnogima vratio osmijeh na lice u tim teškim u vremenima kada smo svi bili 'zaključani' u svojim domovima, strahujući nad rastućim brojevima oboljelih, ali i umrlih, jer tada se o pandemiji još nije znalo sve što danas znamo.

I tako su voditelji Doris Pinčić i Duško Ćurlić bili sami u kazalištu, okruženi tek s minimalnom tehničkom ekipom, svi nominirani i dobitnici javili su se iz svojih domova. I sve je funkcionirala savršeno. Hrabrost, ali i tehnička besprijekornost s kojom je izvedena svečana dodjela Večernjakove ruže u ožujku 2020. potakli su i druge. Prvi je Ružu slijedio Porin, a zatim i ostali, jer je ta virtualna Ruža dokazala ono što smo tada tek slutili, da pandemija ostavlja duboke tragove na svima nama i da nam su nam nasušno potrebni svi znakovi nade da će se život vratiti u normalu. A već u ožujku 2021., kada su se dodjeljivala Ruže za tu 'groznu' 2020. godinu, opet smo bili zajedno u HNK Zagreb.

Godinu dana kasnije Ruža je dobila novu kategoriju, nagradu koja se dodjeljuje za najbolji digitalni sadržaj, a i ta je kategorija 'dijete' pandemije, kada smo svi, a posebno autori koji djeluju u medijima, počeli svoje živote dijeliti na dio koji se događa u stvarnosti i na dio koji se događa u virtualnom svijetu. Sve kvalitetniji digitalni sadržaji izborili su se za svoju Ružu, a nagrada je iznova potvrdila da živi u stvarnom vremenu, prepoznaje promjene koje to vrijeme donosi, te da joj je pogled uperen u budućnost.