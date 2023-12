Lana Jurčević se prisjetila 2023. godine: Pokazala je trenutke iz trudnoće pa pozirala s kćeri

Pjevačica Lana Jurčević krajem studenog postala je mama. Naime, ona i njezin partner Filip Kratofil postali su roditelji nakon dugog iščekivanja, no nisu puno otkrivali o samoj bebi i porodu. Kasnije je otkrila da je na svijet donijela djevojčicu, a sada se za kraj 2023. godine prisjetila svih bitnih događanja u njoj.

- 2023. bila si najposebnija do sada! Šećer uvijek dolazi na kraju. Veselim se vidjeti što nas sve tek čeka… I veselim se vidjeti sve vas u 2024.! Hvala vam na ogromnoj podršci i ljubavi u ovoj godini. Budite mi dobro, pazite na sebe i lijepo se provedite - poručila je Lana obožavateljima. Nakon poroda pjevačica se fotografirala s kćeri pa je i to pokazala.

Podsjetimo, Lana je detalje poroda i spol otkrila na svom blogu. Tekst je naslovila 'Poklon za Božić' i otkrila kako je njihova djevojčica trebala stići u ovo vrijeme, no odlučila je uraniti. Lana ja kazala kako je otišla na redovan pregled te da je sve pokazivalo na to da je beba u redu. No, to večer ponovno se javila liječniku koji ju je uputio na hitan carski rez, jer se posteljica počela odvajati od maternice.

- Nisam se ni snašla, nisam se stigla ni pripremiti, ni fizički ni psihički, da ću tu večer, samo nekoliko minuta prije ponoći, 24.11. upoznati to malo klupko ljubavi - rekle je te kazala da se cijelo vrijeme smijala. - Taj tren kad sam je u sali čula da plače mi je bio nestvaran - napisala je te dodala da nije znala da carski rez toliko boli. Na kraju teksta svima je zaželjela ugodne blagdane te mamama i tatama poručila da se drže.

Pjevačica je ubrzo nakon vijesti da je trudna otkazala sve svoje koncerte te boravila u bolnici na čuvanju trudnoće odakle se javila u nekoliko navrata.

