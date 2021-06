Lana Jurčević objavila video bez photoshopa i filtera i pokazala koliko je stvarno kilograma dobila: Ozbiljan problem

Nakon drame s viškom kilograma Lane Jurčević u kojoj su u ratu komentarima završili društveni kroničar Neven Ciganović i Lucija Lugomer, naša najpoznatija plus size manekenka, ponovno se oglasila i pjevačica. Objavila je video bez filtera i photoshopa u kojem je pokazala kako stvarno sada izgleda. U videu je snimila trbuh i ruke, a na kraju je pokazala srednji prst kako bi dokazala da ne mari za to.

Foto: Instagram

"Ja vidim ovdje jedan oooozbiljan PROBLEM. A to je samo da moram pod hitno pospremit stan.Drugo ništa ne moramo, osim ako... želimo. Žene, ja sam jedna od vas, vi ste moje, ja sam vaša. Dokazano već 100x do sada i na tome vam hvala do nebaaaaa" napisala je Lana i dodala: "Ne znam samo zašto ovo nisam ranije objavila, jer mi stoji mjesec dana u mobu... valjda kad je suđeno - onda je suđeno.

Podsjetimo, Jurčević je na Instagramu je objavila fotografiju s ovogodišnje dodjele Porina nak"Hvala što ste me pozvali i tako lijepo ugostili", napisala je Lana uz fotografiju u zelenoj haljini. "Kila više, kila manje. Važno je što je u glavi. Važno je što je u srcu", dodala je pjevačica koja je odmah u komentarima dobila podršku pratitelja.

"Ne vjerujem. Posebno mi je tužno kada žena ženi dijeli takve komentare. Pratila sam tvoje storije tijekom večere i baš se vidjelo koliko si sjajila, koliko si se dobro osjećala i zabavila. Pametna, sposobna, hrabra i SVOJA", napisala je Lucija Lugomer.

"Ne oprašta ti se ta neka kila koju valjda samo stručno oko Nevena Ciganovića vidi. Mislim, tako su nebitni njihovi komentari, ali produkcija RTL-a se mora zaista zapitati kakvu poruku šalje van s takvim plitkim komentarima na račun izgleda javnih osoba, kako to utječe na mlade žene (i muškarce) i je li to u skladu s onim što propagiraju van ovog formata emisije! Ti si tako prekrasna, uopće mi nije bilo jasno što pričaju!" dodala je jedna pratiteljica. "Nisam gledala, ali vidim da su se svi iznervirali. Jesi vidjela kako je grijeh imati 4 kile više? Sram me bilo kako sam se usudila... Što tek rade ljudima koji imaju 10, 20, 30 kila više... Uostalom što znači više?" rekla je Lana. Lanin izgled u emisiji komentirali su Neven Ciganović i Lidija Bačić. "Izgleda grozno. Malo se zdebljala, ova korona ne čini joj dobro", rekao je između ostalog Ciganović.

"Možda koja kilica više pa... Ne znam", rekla je Bačić.

Na njihove komentare Lucija Lugomer oglasila se i na svom profilu te poručila Lani da je izgledala sjajno. "Ljepoto! Izgledala si sjajno, a najljepši accessories je tvoj osmijeh", poručila joj je Lugomer.

"Potpuno razumijem da si naše komentare shvatila osobno jer si karijeru izgradila na nekoliko desetina kilograma viška i ja to poštujem, kao što poštujem sve različitosti. Ali mi smo u emisiju pozvani kako bismo komentirali javne osobe i njihova javna ili svakodnevna izdanja. Tebi je zasmetalo što smo pjevačicu lakih nota Lanu Jurčević pošpotali jer se zgickala nekoliko kilograma, ali si pritom zaboravila da je ona svoju karijeru gradila isključivo prezentirajući svoje 'besprijekorno' istrenirano tijelo i ne mali broj puta u vrlo oskudnim izdanjima, što je, dakle, zahtijevalo besprijekornu formu. Mene kao komentatora nečijeg izgleda uopće ne zanima da li je ona sad sretna s tim 'viškom' kilograma, već kako joj ti kilogrami stoje. Jednako tako poštujem tvoje mišljenje jer zdrava odnosno 'ugodno popunjena' konkurencija je najbolja konkurencija", napisao je Cigi koji smatra kako je pretilost jedan od najvećih zdravstvenih problema ne samo kod nas nego u cijelom svijetu.

VIDEO Večernji.hr podcast ep. 17 - Željko Bebek: "Ja sam zapravo Želimir, ali nitko to ne zna!"