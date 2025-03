Kuma nudila auto za bijeg, a mladenka se nije dala smesti: 'Što je vama, pa tip je u redu! Baš je naočit muškarac'

Kandidati pete sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' prvo su imali djevojačku i momačku zabavu, a potom su stručnjaci spojili prvi par - Silviju i Hrvoja! Kad su se djevojke upoznale, komentirale su izgled partnera. „Nije mi svejedno, neka površnost postoji u meni, ali nije taj izgled tako važan“, iskrena je bila Irma i dodala da joj je bitnije da ostvari budućnost s nekim. Bila je udana, sedam godina u braku i bivši suprug joj je Portugalac, gdje su i živjeli. „Na neko vrijeme sam izgubila vjeru u brak. No vratila se i sad je vrijeme za ljubav“, rekla je.

Na drugom kraju grada trener fitnessa Stjepan dočekao je Beograđanina Marka, pravnika koji kaže da je došao u Zagreb naći ljubav svog života. Sljedeći neženja bio je inženjer sigurnosti Darko koji smatra da je danas teško pronaći partnericu za život. „Nikome se ništa ne da, svima je sve teško. Vremena su se promijenila, svi bi sjedili u fotelji, ništa ne radili i čekali da se nešto dogodi. Nitko ne želi izaći iz svoje zone komfora“, objasnio je i otkrio da voli mlađe žene.

Momci su pričali o razlici o godinama, a 49-godišnji Darko smatra kako je „prestaro“ sve iznad 40 godina. „Godine su samo broj i da treba upoznati osobu, možda mu se baš neka starija osoba svidi i možda baš s njom klikne na prvu i promijeni to mišljenje“, rekao je Stjepan. Darko je otkrio da ima dvoje djece iz prošlog braka i nada se da će mu to iskustvo pomoći da ostvari novi brak.

Prodajna predstavnica Višnja kaže da je ostvarena žena koja ima djecu i nije ni za kakve neiskrene gluposti i igrice. Došla je i stjuardesa na brodu i pjevačica Silvija koja je bila 11 godina u braku i iskreno rekla kako danas nije lako pronaći osobu za sebe. Objašnjavala je djevojkama što zapravo traži kod muškarca i zaključila: „Što god dobijem, s tim ću raditi i modelirati.“

Profesor Franjo kaže da mu je sve teže ući u neki odnos otkako je stariji. Čim se pridružio momcima, odmah su željeli znati kako bi reagirao da dobije stariju ženu. „Sve se više bojim da će biti starija“, rekao je Franjo i objasnio da je to zato što bi volio imati djecu. Stigao je i ugostitelj Hrvoje koji je već bio u braku i sada je otvoren za novo iskustvo, novu ljubavnu avanturu.

Video producent Igor smatra da se već trebao oženiti i da će možda će show otići u smjeru koji želi. Dečki su razgovarali i o estetskim zahvatima i većina je zaključila da je sve u redu dok je umjereno, no Igoru se to nikako ne sviđa. Darko je otkrio da mu ne treba žena da bi mu kuhala i prala, nego za komunikaciju i interakciju i uživanje u život.

Operaterka u telekomunikacijama Doris otkrila je da je sada spremnija na brak nego što je bila prvi put, kada je to trajalo samo šest mjeseci! I djevojke su razgovarale o estetskim zahvatima i ne vide ništa loše u tome. Računovotkinja Kristina S. nije izgubila vjeru u ljubav i nije bila dosad u braku. „Bračno iskustvo nije cijelo iskustvo, postoje životna iskustva, a toga imam napretek“, rekla je.

Prvi par koji su stručnjaci Iva Stasiow, Matej Sakoman i Dean Pelić spojili bili su Silvija i Hrvoje, koji oboje imaju brak iza sebe. „Mora mi parirati po visini, da ne puši, treba imati osmijeh i lijepe zube, ali puno mi je bitnije da se povežemo mentalno, da ima jako dobar humor, mora biti ta idealna energija“, rekla je Silvija koja smatra da joj ne bi odgovarao muškarac koji radi 'od osam do pet', mora imati više interesa i više se truditi. „Ne bih mogla biti u odnosu u kojem ja više zarađujem“, dodala je. „Nemam poroka, volim jako puno putovati, prijatelji bi za mene rekli da sam uvijek nasmijan, malo tvrdoglav“, otkrio je Hrvoje i dodao da se prije bavio modelingom, a sada u Samoboru ima bar s malo posebnijom ponudom. „Sada imam puno više vremena za sebe i bilo bi najbolje da je i ona privatnik jer se onda razumijemo“, iskreno je rekao i dodao da bi volio da je sigurna i emancipirana. „Od svoje partnerice očekujem razumijevanje, podršku, poštovanje i povjerenje“, rekao je.

Deanu Silvija i Hrvoje djeluju kao temperamentne osobe s puno samopouzdanja, što bi moglo biti i dobro i loše, no naposljetku su svi stručnjaci sa sigurnošću zaključili da su odabrali dobar par. Budući mladenci imali su slatke brige - odabrati vjenčanicu i odijelo. Silvija je iskreno rekla da ne može ni usporediti prvo vjenčanje s ovim jer je ovo jedna posebna avantura jer će se vjenčati s nekim koga nikad prije nije vidjela! „Pomicanje granica do kraja“, dodala je Silvija, a isto je mislio i Hrvoje.

Njezin budući suprug po kumi joj je poslao narukvicu s malom jelkom, što joj se jako svidjelo, a ona je njega oduševila košarom punom delicija. Kad je Hrvoje ušao u dvoranu, kuma nije mogla sakriti čuđenje. „Je li to moguće?! Je li ovo neka šala? pitala se. „Izgledom sam očekivala neku drugu pojavu. Iznenadilo me što je dosta stariji od nje“, nastavila je kuma dok se mladenkinoj majci učinio nizak. „Stvarno se nadam da će biti moj perfect mach“, rekla je Silvija, a čim su se upoznali, počeli su se smijati. Silvija je primijetila da je Hrvoje stariji nego što je zamišljala, ali nije isključila mogućnost da je on, kako je kroz smijeh rekla, živahan. „Sviđa mi se što se u njezinim očima vidi da se smije ne samo na van nego i unutra, duhom“, rekao je Hrvoje, a Silviju je oduševilo što ima prijateljsku energiju.

„Skoro iste zavjete smo jedno drugome dali“, primijetila je Silvija, a majka je promijenila mišljenje. „Mislim da se dogodio taj klik i baš se osjetila energija između njih“, objasnila je. Mladenci su se poljubili u obraz, a mladoženjin kum komentirao ja kako su ostavili jako dobar dojam iako je Silvijina kuma jasno dala Silviji do znanja da imaju spreman auto za bijeg. „Što je vama, pa tip je u redu! Pametno izgleda, što vam je?“ bila je iznenađena Silvija komentarima bližnjih. „Baš je naočit muškarac“, nastavila je lijepo pričati o njemu, a njezina je majka bila sretna što nije bila šokirana i kako je rekla - unezvjerena! „Vidim da je zadovoljna i onda je i meni splasnula ta briga“, dodala je. Mladenci su otplesali prvi ples i pritom se dobro zabavljali, no tijekom večere kuma je zaključila da je mladoženja previše zauzet sobom.

Silvija je potom otkrila da je i pjevačica i potom pokazala spot nedavno snimljen u Meksiku. Hrvoje ju je pohvalio, no kuma je smatrala da je prebrzo prešao na drugu temu. „Nisam dobila dojam da je zainteresiran“, nastavila je. Hrvoje je ispitivao Silviju čime se bavi i koliko ima godina, kao i ona njega i nije joj više smetalo što je stariji od nje jer se dobro drži.

Mladoženjin kum misli da se Hrvoju svidjela Silvija, ali da je još suzdržan. „Zanimljiva, simpatična i zgodna žena“, sažeo je Hrvoje svoje dojmove. Kad su se povukli sa strane, Silvija mu je rekla da je majka curice od deset godina te da je u dobrim odnosima s bivšim suprugom. „Da imam partnericu koja ima dijete, ne bi mi nimalo smetalo, možda bi me to čak i nadopunilo u životu“, rekao je Hrvoje. „Mislim da smo oboje zreli da znamo da se odnos ne gradi prvu večer i da imamo dovoljno vremena da doznamo sve jedno o drugome što želimo i trebamo“, rekla je Silvija kojoj nema smisla odmah Hrvoja ispitivati puno pitanja te da će to ostaviti za medeni mjesec. Na kraju je i kuma večeri priznala da je možda pogriješila i da misli kako bi tu nešto moglo biti.

Silvija je bacila buket, Hrvoje i ona su se povukli, a gosti su se ostali zabavljati... Sutra će se spojiti novi parovi, a kako će to proteći - ne propustite pogledati večeras u 22.30 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

GALERIJA Ovo su kandidati "Braka na prvu"