Kristina otkrila kako danas živi i novi ljubavni status: Cigla mi je slao poruke i forsirao da idemo na kavu

Kandidatkinja druge sezone 'Braka na prvu' Kristina Belčić otkrila je kao izgleda njen život nakon što njezin eksperiment u showu nije uspio. Kristina danas živi u njemačkoj, gdje vozi kamion, a promijenio joj se i ljubavni status.

- Otišla sam u Njemačku. Radim za ujaka, vozim kamion. Radim noću, spavam danju - kazala je Kristina i dodala da živi u Münchenu - kazala je u RTL-ovom podcastu 'Roksini anđeli'.

Tvrdi i da se zaljubila.

- Pojavio se netko konačno u mom životu, zaljubljena sam, mogu reći, proradili su leptirići u meni i sad je neki plan da bi on trebao doći kod mene živjeti.

O Tomislavu Ciglenečkom Cigli nema puno lijepih riječi.

- Nažalost dobila sam takvog lika kakvog stvarno ne bih nikome poželjela - naglašava i dodaje:

- Nakon showa nismo ostali u dobrim odnosima, ali onda mi se on počeo javljati dosta često. Jednom prilikom smo čak otišli na kavu. Ja nisam htjela, ali on je to forsirao. Pa sam pristala jer nisam znala što je on toliko ružnu pričao o meni, a htjela sam saznati. Na kavi je rekao da se ispričava meni, ali ne toliko meni, koliko mojoj mami, baki...

Kristina je u nastavku priznala da se nije zaljubila u Tomislava, ali i da nakon svega ipak nije izgubila vjeru u ljubav.

- Nije da sam ja izgubila neku vjeru u muškarce, on mi je pao u očima skroz. Ali eto, desilo se to što desilo prije par mjeseci, da sam upoznala nekoga i promijenilo se što se toga tiče - zaključila je.

VIDEO Posrnule nogometne zvijezde: ovisnost, kocka i skandali koštali su ih ugleda i bogatstva