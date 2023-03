Kristina je pripremila obilnu večeru: Bilo je fino, ali jela su bila teška i zasitna - za dvije mene

Osječanka Kristina Varga ugostila je protukandidate trećeg dana osječko-baranjskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Ova dama ugostila je tako poduzetnicu Mirjam Koški, računalnog tehničara Ivana Leljaka, umjetnicu Bojanu Modalek i umirovljenicu Anicu Zoraju. Kristina prema vlastitom priznanju obožava slavonsku kuhinju i sve voli jesti, a to je dosad dokazala i ocjenjivanjem - i Mirjam i Ivan od nje su dobili desetke.

Farmaceutska tehničarka među svoje sastojke smjestila je i špinat, sir, mrkvu, junetinu te ajvar te je od njih priredila slavonsku večeru. Za svoju večeru dobila je 36 bodova te u konačnici završila na drugom mjestu. Iako su protukandidati pohvalili njezina jela, većina ih je večeru ocijenila teškom i zasitnom. Kristina je pripravu svoje večere započela kuhanjem glavnog jela kojeg je nazvala 'Žuti Slavonac'. "Možda će biti gulaš za glavno jelo, ali ja nekako imam osjećaj da će biti junetina na neki drugi način. Ne vjerujem da će biti gulaš. Bit će špinat sa strane", ocijenili su Bojana i Ivan, a Mirjam je, pak, ciljala na junetinu u umaku od ajvara. Spominjanje gulaša bilo je ispravno, naime, Kristina je odlučila spraviti juneći gulaš te ga poslužiti u kukuruznom, žutom kruhu..

"Slavonski gulaš jer će biti malo pikantniji, ljutkast, pa zato slavonski", objasnila je Kristina te se potom bacila u 'Popajev zalogaj'. Radilo se o predjelu, lazanjama sa sirom i špinatom. "Špinat je unutra sigurno", u pravu je bio Ivan. "Sir i špinat", jasan je bio računalni tehničar. "Definitivno nam je špinat u predjelu", jasna je bila i Mirjam o Kristininom predjelu. Nakon brze priprave predjela, stigao je i šećer na kraju - desert 'Zekina posla'. "Zekina posla, mrkvina torta", odmah je objasnila Mirjam. "Sad dobivam apetit još više", pohvalila je Anica desert od mrkve. Kristina je prava zaljubljenica u deserte te se svakog vikenda trudi imati nešto slatko u jelovniku.

Nakon što je desert stavila na hlađenje, Kristina se bacila na dekoraciju stola, a ekipa se dotad okupila u kombiju. U kombiju su kandidati razgovarali o Ivanovom sudjelovanju s četiri žene. "Nije mi bilo svejedno, htio sam se okrenuti pekaru po burek i doma", kroz smijeh je ispričao Ivan. U međuvremenu se, jasno, s protukandidatkinjama sprijateljio pa su se sve tri na njegovo prisjećanje na prvi dan slatko nasmijale. U dobrom raspoloženju je ekipa stigla kod domaćice Kristine, a ona ih je jednako raspoložena dočekala - i to u društvu aperitiva. "Moji gosti su mi prišli s pjesmom i time me odmah na početku oduševili", ispričala je Kristina. Ona je, pak, njih dočekala 'po slavonski', a potom im predstavila predjelo 'Popajev zalogaj'. "Lazanje i špinat nisam mogao smjestiti zajedno", ispričao je Ivan koji je ipak bio u pravu što se tiče špinata i sira u predjelu. Bojani je predjelo bio neočekivano, no pohvalila ga je. U međuvremenu, otkriveno je da je Ivan imao nesreću s rukom pa su svi bili sretni što se pojavio na večeri kod Kristine iako mu je ruka u gipsu.

"Bol je prošla i nipošto ne bih propustio Kristininu večeru", gospodski je otkrio jedini muškarac u ovotjednoj ekipi. "Predjelo je bilo prejako, prezasitno", komentirala je Anica nakon lazanja, dok je Mirjam otkrila da joj je bilo izvrsno. Kristina je na kraju predjela zaključila da joj se čini kako se ekipe predjelo jako dojmilo. Servirala im je potom glavno jelo na stol. 'Žuti Slavonac' sadržavao je kukuruzni kruh, a u njemu gulaš. "Glavno jelo je izgledalo bombastično, kruh, a unutra gulaš. Mirisi su bili fantastični", komplimentirao je Ivan Kristinino jelo. "Glavno jelo izgleda lijepo, iako po mojim kriterijima ne bih tako servirala. Kruh se razlio kroz umak, bilo je fino, ali su mi se svi okusi pomiješali - i meso i taj kruh, u jednom trenutku sam osjetila kao da jedem kašu svega toga", jasna je bila, pak, Bojana.

"Glavno jelo je bilo baš fino", komentirala je, s druge strane, Anica. Domaćica je bila zadovoljna kako su protukandidati reagirali na glavno jelo, a onda je na red stigao desert - 'Zekina posla'. Najslađi dio večeri je stigao, desert je Kristina spravila od mrkve kao glavne namirnice za slasticu. "Drago mi je što sam pogodila da su kore od mrkve", ponosna je bila Bojana koja je pohvalila izgled deserta. "Kombinacija na prvi pogled neobična, ali kad se sve fino sljubi, bilo je odlično", bio je jasan Ivan. Anica je tijekom deserta komentirala da će puknuti! "Trebali bismo trčati oko kuće pa opet jesti", poručila je Kristini Anica, a kasnije je dodala da joj je desert bio presladak. "Bio je presladak i premoćan", zaključila je. "Bio je obilan", složila se Mirjam. I sama domaćica priznala je da je desert bio 'baš momački'. Kristina je ekipi za kraj predala poklone iznenađenja.

"Poklon je super, izgleda k'o metla za vještice", našalila se Bojana, a potom su na red došli tamburaši - Taman bend. Dečki su podignuli atmosferu i zaista su se proveselili. "Večera kod Kristine bila je fina, ali teška i jako zasitna za dvije mene", dodala je Bojana koja se tijekom sviranja tamburaša nije ustala - sve dok se nije ustao i Ivan. "Htjela je biti kolegijalna prema meni", otkrio je kasnije Ivan. "Večerom sam prezadovoljna, tamburaši su podignuli atmosferu skroz. Nadam se da će biti dobrih ocjena", zaključila je Kristina. U konačnici je za svoju večeru dobila 36 bodova te se trenutno nalazi na drugom mjestu! Hoće li ih sve nadmašiti Bojana? Gledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20:15 samo na RTL-u!