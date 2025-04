Kristina i Franjo su očekivali drugačije partnere: Nije moj standardni tip frajera, ali nikad ne reci nikad

BRAK NA PRVU

Darko o svojoj novoj supruzi: Čini mi se dosta arogantna, previše je napadna i vjerojatno zato i nema nikoga

Darkovoj se sestri svidjela Višnja, no ona nije bila zadovoljna. „Ne kažem da nije zgodan i markantan muškarac, ali mu nedostaje topline, ne znam kako da to opišem“, rekla je. „Nisam se razočarao, to je najbitnije“, govorio je prijateljima Darko dok je mladenkina kuma savjetovala Višnji da mu da priliku