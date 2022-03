Kristijan Ugrina: 'Gospođa mi se požalila na bol, došli smo na Hitnu, a oni su joj rekli da se snađe sama'

Glumac Kristijan Kiki Ugrina (49) otkrio je kako bi mirovinu volio provesti na Hvaru. Na svom komadiću polja bi sadio što poželi, imao bi životinje i uživao na svježem zraku. Osim mirnijeg života smatra da bi mu trebalo puno manje novca, a volio bi imati i barku.

-Budem ljut kad vidim kolike su danas mirovine, ljudi su za njih pošteno radili cijeli radni vijek. O zdravstvenom sustavu da ne govorim. Opet, cijeli život rade, cijeli život ozbiljne novce uplaćuju u taj sustav, a kad dođu u godine i treba im medicinska pomoć, to je katastrofa- rekao je Ugrina za portal Mirovina.hr te dodao kako bi život danas bio bolji da se novac uplaćivao u neko ozbiljnije osiguravajuće društvo, a ne u zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

-Obole od karcinoma pa čekaju u redu na neki CT… Jedna gospođa s Hvara žalila se da je baš boli, njezin muž me je nazvao i odvezao sam je na Hitnu u Jelsu. Tamo su nam rekli da im kola hitne pomoći više ne voze i da ju sami moramo voziti u Split. Raspravljali smo se, no nije bilo druge pa smo je ipak sami vozili. Uspjeli smo isposlovati samo prijevoz Hitnom od trajekta do bolnice. Odveli su je ravno na operacijski stol. U zadnji čas smo došli. Toliko o našem zdravstvenom sustavu u koji je žena cijeli život uplaćivala ozbiljan novac – kaže Ugrina.

Posebno je osjetljiv na starije ljude i djecu, a ispričao je kako ima puno prijatelja koji su znatno stariji od njega.

-Krug mojih prijatelja je širok, ima i mlađih i starijih, svašta me zanima. S ovim starijima ne samo da sam prijatelj, nego smo egal u smislu da i oni mene zovu i pitaju kako radim ovo, kako ono…- priča Ugrina koji svaki slobodni trenutak provodi na Hvaru gdje vodi radionice dječjeg stvaralaštva koje organizira i u drugim gradovima, a svaku je nazvao po starom nazivu mjesta.

Kristijan i dalje igra u matičnom Zagrebačkom kazalištu mladih gdje ga publika ima priliku gledati u dvije predstave. Silno se kaže raduje punom gledalištu baš kao i publika povratku u kazalište pa je otkrio kako ponekad igraju i po dvije predstave dnevno što prije nije bio slučaj.

