Kraljica odradila prvi sastanak nakon zaraze koronavirusom, poslala je znakovitu poruku

Kraljica Elizabeta II (95) odradila je prvi službeni sastanak nakon zaraze koronavirusom. U dvorcu Windsor koji je postao njezin novi dom ugostila je kanadskog premijera Justina Trudeaua (50). Nove fotografije kraljice oduševile su brojne Britance, a mnogi su uočili i skrivenu poruku koju je Elizabeta poslala.

Naime, poznato je kako je kraljica inače neutralna kada je riječ o političkim pitanjima, a ovoga puta je premijera pozdravila ispred vaze u kojoj je bilo žuto i plavo cvijeće, dok je ona odabrala haljinu s plavim uzorkom i tako iskoristila priliku kako bi odala počast Ukrajini.

Kraljica je inače poznata da već godinama šalje suptilne poruke koje ne želi direktno izreći u svojim govorima pa to radi malim gestama poput odabirom odjeće ili nakitom.

🇨🇦 This afternoon The Queen received the Prime Minister of Canada, @JustinTrudeau, for an Audience at Windsor Castle.



