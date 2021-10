Kraljica je svaku nedjelju objedovala s princem Williamom, a to vrijeme je koristila kako bi ga pripremila za tron

Kraljevski povjesničar Robert Lacey otkriva da je kraljica Elizabeta cijelo vrijeme naginjala tome da je njezin unuk, princ William naslijedi na tronu te je zbog toga pomno planirala svaki trenutak. Naime, nakon što su se princ Charles i princeza Diana razveli, kraljica je započela s novom tradicijom - svake nedjelje imala je ručak s princom Williamom. "Njegovo ponašanje rezultat je druženja s bakom, samom kraljicom, koja je intervenirala 1995. kada je braku Williamovih roditelja došao kraj", rekao je Lacey te dodao da se tada trinaestogodišnji William osjećao ostavljenim, a kretao je na elitni Eton College, koji se nalazio u blizini palače. "Zabrinuta za unukovo emocionalno stanje, kraljica je pozvala Williama da joj se pridruži svaki puta kada njegovi prijatelji s koledža za vikend otiđu svojim kućama", ispričao je povjesničar.

Inače, zajednički ručkovi bake i unuka bili su prijedlog pokojnog princa Philipa. "Svaki puta kada bi došlo vrijeme da kraljica započne razgovor s Williamom o onome što ga sve čeka, Philip bi se ispričao i povukao u svoje odaje, smatrajući da on ne treba tome prisustvovati", kazao je Lacey. Upravo zbog tih druženja i svega što je naučio od bake, princ William je toliko popularan i voljen danas. Naime, on je drugi po popularnosti u anketama, odmah iza same kraljice.

