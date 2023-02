Kralj zabave Dražen Zečić dolazi u Arenu Varaždin

Jedan od naših najtraženijih i najtiražnijih pjevača te autor zabavne glazbe, Dražen Zečić, održati će dugoočekivani koncert u Areni Varaždin. Pjevač uz čije su pjesme odrasle mnoge generacije i bez kojeg veselja ne mogu proći, poznat je po stvaranju vrhunske atmosfere, a u kojoj će 9. travnja uživati i Varaždinci.

Veliki hitovi i poseban odnos s publikom razlozi su zbog kojih karijera Dražena Zečića traje više od tri desetljeća. Svi njegovi albumi prodani su u minimalno zlatnoj nakladi, dok su neki albumi ostvarili i platinasta i dijamantna izdanja. 1999. godine dobitnik je Porina za najbolji album zabavne glazbe i proglašen je pjevačem godine.

Nesumnjivo velik broj obožavatelja tako će u Areni Varaždin uživo čuti brojne hitove koji su obilježili Zečićevu karijeru: 'Ima li nade za nas', 'Niko nema dva života', 'Boem u duši', 'Pokidat ću lance sve', 'Zašto plačeš', 'Sve si sama odabrala', 'Sokole' i mnoge druge.

Karte za veliki uskršnji koncert možete nabaviti putem sustava Eventim, kao i na benzinskim postajama Petrol.

Inače splitski glazbenik lani je postao djed nakon što je njegova kći rodila dječaka.

popularni glazbenik vijest da će postati djed otkrio je u svibnju. Tada je rekao da je njegova kći Mija trudna te da joj je termin u srpnju.

- Svi su dobro, jesam već djed, vidi mi glave, star sam, ali uskoro ću postati i službeno! Za mene je to novo nešto i trema je i iščekivanje. Svi mi pričaju o tome, prijatelji mi pričaju koji su to doživjeli, ali ne mogu vam o tome pričati kad još nisam, ali razgovarat ćemo o tome ako Bog da zdravlje kad se to dogodi - rekao je pjevač za In Magazin.

Ovu vijest Zečić je otkrio na predstavljanju svog albuma 'Srce moje iz bitaka sto', koji za njega ima posebno značenje.

- Jednostavno svi mi u svakoj situaciji životnoj dajemo sebe. Vi sebe u svojem poslu, ja u svom poslu. Vjerujem da se trudimo onoliko koliko znamo i možemo. U nečijim očima smo dobri, u nečijim smo loši. Dajemo ono što najbolje možemo i bar se trudimo. I zato je u svakom odnosu i svakoj vezi, srce moje iz bitaka sto - nekad se razočaramo, ali kada svane novi dan zahvalni smo – rekao je pjevač. Dražen sa suprugom Boženom ima još dvoje djece: kćer Antoniju i sina Petra. Jednom prilikom pjevač je za svoju djecu kazao da su mu najveći blagoslov, a za suprugu da mu je najveća podrška. No, Zečić pazi da njihovu privatnost zadrži dalje od očiju javnosti.

