Kotrljajući kamen još se ne zaustavlja: Na turnejama zarađuju više od Harryja Stylesa, a konkurencija im ne smeta

Koliko dugo traju Rolling Stonesi? Bilo bi to puno teže izračunati da nema "okruglih" obljetnica koje se nižu brže nego bi očekivali. Mada vrijeme očito jest na njihovoj strani, kako su davno tvrdili u hitu "Time Is On My Side", čini se i da to vrijeme brzo prolazi. Godine 2021. proslavili smo tako i 50 godina najpoznatijeg isplaženog "jezika" Rolling Stonesa, simbola koji je postao neizbježan grafički dizajn njihove prisutnosti sve do danas. A tad su već svirali deset godina.



Naime, 1971. britanski dizajner John Pache osmislio je poznati "jezik" Rolling Stonesa, zaštitni znak njihove tada osnovane diskografske etikete Rolling Stones Records, na kojoj je 23. travnja 1971. objavljen album "Sticky Fingers". Bio je to logotip koji se smatra jednim od najpoznatijih u povijesti popularne glazbe. Isti logotip zadnjih je desetljeća bezbroj puta vizualno modificiran i preuređivan u skladu s vremenima i novim pothvatima ili turnejama Stonesa, pa je čak završio i kao dizajn velikih pozornica nalik usnicama na koncertima 1978. i 2012. i 2022.