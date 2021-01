Korona mi je oduzela okus i miris na dva mjeseca, no gledajući kako je moj suprug prošao, ne smijem se žaliti

Željka Veverec široj je javnosti poznata kao pjevačica grupe ManGroove, no svestrana Željka, baš kao i njen suprug Toni Starešinić, ima i druge projekte. Krajem prošle godine pod umjetničkim imenom Je Veux izdala je debitantski album “I Glow”, koji su kritičari odmah svrstali među najbolja domaća ostvarenja u 2020. godini. Za razliku od ManGroovea, Željka kao Je Veux pjeva na engleskom pa bi se vrlo lako moglo dogoditi i da se njene pjesme počnu slušati diljem Europe.



Odužio se izlazak vašeg debitantskog albuma, no odmah ste pobrali odlične kritike. Koliko ste zadovoljni albumom i kritikama?

Odmah na početku nismo si baš zadali neki čvrst jasan datum, ali nismo očekivali ni ovu pandemiju, koja je zasigurno malčice usporila stvari, no glavno je da je izašao. Ja sam jako zadovoljna jer sam zajedno sa svojom odličnom ekipom uspjela realizirati ono što sam htjela, svi smo jako sretni ponajprije zbog albuma i priče koja je apsolutno iskrena, koja je došla do ljudi i nekako im zarobila srce. To nam je najdraže. Kritike su prekrasne, pomalo i neočekivane pa onda nekako i slađe – naravno da sam htjela da se svidi i publici i kritici, ali iznenadila me raznolikost ljudi koji su pohvalili album i na njemu pronašli nešto što ih dira.



Kako su nastale pjesme na albumu? Ima tu raznih zanimljivih tema, od posveta glazbenim idolima pa do ljubavi između dvije žene u pjesmi "Girlfriend"...

Album je moj mali glazbeni dnevnik o temama, pričama, odnosima i svim onim stvarima o kojima sam razmišljala, doživjela ih ili samo o njima maštala. To je, rekla bih, čišćenje unutarnjeg ormara; kad sam počela raditi album, pitala sam se što je moja priča, tko sam ja i što zapravo želim reći, a onda se nakon papira otvaraju situacije, motivi, inspiracije i kreće pjesma. Pjesme nastaju u mojoj akustičnoj verziji, dakle prvo ja, gitara ili klavijature ili samo glas i ja snimljeni na nečemu, a onda dolazim Toniju, kojemu to predstavim, a potom on sjeda za klavir pa zajedno postavimo tu moju verziju pjesme na jedan već jako konkretan nivo, koji točno zna koji bubanj ili bas tražimo i kako bi to sve trebalo zvučati. Zatim ide proba s dečkima i pjesme ožive u svom svojem sjaju. Konkretno, “Girlfriend” je priča o dvije žene i njihovoj ljubavi, ali riječ je o dvije prijateljice i njihovu prijateljskom odnosu, koji onda zapravo govori o meni kao prijateljici, zašto sam prijateljica kakva jesam i na koji način uopće pristupam prijateljstvu. Prijateljstvo je važna stvar u životu pa je tako taj odnos dviju prijateljica slika toga kako zapravo percipiramo taj odnos i što se to događa u tako ranjivom i bitnom odnosu. To je moja priča, ali jednom kad je ona ispričana, zaista nije bitno da ljudi znaju o čemu se točno radi. Smisao svega i je da oni koji slušaju čuju baš ono što žele i njima treba biti tako da pjesma “Girlfriend” postaje i ljubavna pjesma i pjesma o životu, pjesma o ljudima, o boli, strahu. “Dance to forget” je mala posveta glazbi kao takvoj i svim onim prekrasnim melodijama koje nas izbavljaju iz svakodnevnih briga života. Kako jako volim plesati, htjela sam napisati pjesmu koja će biti plesna i slaviti baš tu čaroliju glazbe da nas odvede na neko samo nama posebno mjesto.



Kako ste izabrali umjetničko ime? Jeste li inspiraciju našli u pjevačici Zaz i njezinu velikom istoimenom hitu?

Razmišljala sam kako se odmaknuti od Željke, ali opet ostati ono što jesam. Bila mi je važna ta poveznica i značenje mog imena pa sam tako u nekim kombinacijama pisanja svojih inicijala shvatila da sam ja JE Veux, jer kad izgovorite tu francusku frazu, dobijete baš to – Ž. V., a ujedno znači “želim”, što znači i moje ime. Nisam u početku uopće razmišljala o Zaz i njezinu hitu, ali kad sam shvatila da bi Je Veux zbog svih značenja bilo super ime, palo mi je na pamet da ljudima ne bi trebao biti problem to izgovoriti jer su to već čuli i mnogi od njih znaju što znači Je Veux, tako da se na kraju, čini mi se, sve poklopilo, iako vjerujem da ima i onih kojima je to malo zbunjujuće, ali ja mislim da je Je Veux baš dobro ime.





Koliko se Je Veux razlikuje od pjesama koje smo dosad navikli slušati od vas u ManGrooveu?

Ponajprije je svakako razlika u jeziku iako i ManGroove ima pjesama na engleskom, ali ovdje je riječ o cijelom albumu, a onda i o žanru koji se ovdje temelji na elektro soul popu koji koketira i s funkom i s bluesom i s jazzom i nekako, čini mi se, radi to malo drastičnije nego ManGroove. Pri tome mislim jednostavno na to da sam si u nekim trenucima dala više oduška da odem u neki dio koji nisam još istražila u ManGrooveu pa su tu i elementi trip hopa, trapa... Ovdje se dosta toga temelji na ritmu i vokalu, koji onda u najboljem smislu podržavaju klavijature, truba i elektronika.





Za razliku od ManGroovea, Je Veux pjeva na engleskom. Zanima li vas i proboj na svjetsko tržište? Je li već bilo kakvih povratnih informacija iz inozemstva?

Tražila sam taj odmak od ManGroovea, a najveći odmak zaista se stvara jezikom. Činilo mi se da će, ako počnem pisati pjesme na hrvatskom, to biti puno sličnije ManGrooveu, a i ova kombinacija u kojoj sviram već godinama zapravo je bila kombinacija s kojom smo najviše svirali na engleskom, tako da je to bio neki logičan nastavak. I kad pišem za ManGroove, razmišljam da napravim dobru pjesmu pa je onda time ne ograničavam na jedno tržište samo zbog jezika, ali, naravno, prirodno je da neće možda polučiti takav odjek jer ima tu jezičnu barijeru. No ja vjerujem da je glazba univerzalna i da bez obzira na jezik dobre pjesme funkcioniraju svuda, no, naravno, engleski ima tu prednost da je prihvatljiviji većoj grupi ljudi. Ja bih jako voljela da moje pjesme slušaju i čuju ljudi diljem svijeta i da im se svide pa da krenemo na neku turneju, a hoće li se to dogoditi ne znam, ovisi o dosta faktora, no nadati se mogu – prije svega da će album i glazba doći do što većeg broja slušatelja. Povratnih informacija za sada nemam što se tiče nekih stranih medija, dobila sam lijepe recenzije iz regije, a što će biti dalje, ne znam. Godina je bila uistinu izazovna i čudna pa ajmo vjerovati da će se dogoditi i nešto lijepo nakon svih ovih groznih stvari koje su iza nas.



Na albumu se osjeti i retrostil. Tko su vam inače glazbeni uzori?

Čini mi se da je, u kojem god smjeru da se krene, glazba uvijek odjek onoga što smo slušali ili slušamo, samo je mi postavljamo u svoju kombinaciju, filtriramo kroz svoje glazbeno iskustvo, pa je tako sve na neki način retro. Moji uzori su, moram priznati, iz tog nekog soul jazz bazena pa su tu Gil Scott Heron, Bill Withers, Nina Simone, Roberta Flack, Carol King, Stevie Wonder, Joni Mitchell, The Beatles, Neil Young, Erykah Badu, Sade, Chaka Khan, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Nancy Wilson Marlene Shaw... Blood, Sweat & Tears, Roisin Murphy, Feist... ma ima ih toliko koje volim i slušam, a zapravo, jednom riječju, sve su to glazbenici koji imaju neku svoju autentičnost, snagu i emociju.



Suprug Toni Starešinić i vi jedan ste od poznatijih domaćih glazbenih parova. Kako to kod vas funkcionira kada su isprepleteni ljubav i posao? Dolazi li i do razmimoilaženja u mišljenjima?

Pa zapravo nama to ispreplitanje jako dobro funkcionira jer smo zajedno krenuli i u glazbu i u ljubav i nekako prošli sve faze razvoja kroz glazbu i naš odnos. Mislim da to puno ovisi i o ljudima, način na koji inače pristupaju životu i odnosima pa onda i kako s nekim funkcioniraju. Mi smo se nekako, srećom, poklopili, da smo dvije individue koje zajedno jako dobro funkcioniraju i nadopunjuju se. Mislim da smo jedno drugome otvorili neke svjetove ili barem prozore u neka druga dvorišta. Naoko sasvim različiti, ipak smo jako slični, što ne znači da se u svemu slažemo ili imamo ista mišljenja – ali to nam i daje određenu mogućnost da napravimo nešto novo ili nešto izvan sebe. Ponekad je pogled iz nekog drugog kuta presudan. Jako je lijepo imati osobu s kojom možete podijeliti svoju glazbu i osobu koja vas jako dobro razumije i može vam u isto vrijeme dati najbolji savjet, podršku ili najproduktivniju kritiku. Puno se slušamo, razgovaramo, a onda i šutimo.



Budući da je Toni aktivan i u bendu Chui, a imate i ManGroove, stignete li uskladiti sve projekte i obveze?

U ovom trenutku pitanje zvuči bolno jer sada onaj bukirani Googleov kalendar izgleda prazno, no i to će proći. Do sada smo sve to uspijevali uskladiti jer pokušavamo biti organizirani i trudimo se da svakom albumu i bendu dajemo dovoljno prostora. Na kraju krajeva, živimo od glazbe i treba nam što više koncerata, a nije uvijek moguće sve s jednim bendom, tako da radimo na tome da kvalitetno usmjerimo svoju kreativnu energiju i da sve ono što volimo realiziramo kroz svoje bendove na najbolji mogući način. Sad mi se čini da su najljepši problemi bili upravo oni hoće li nam se koji od koncerata poklapati.



Glazbenicima je epidemija koronavirusa poremetila brojne planove, a i Toni i vi ste preboljeli ovu opaku bolest. Kakva su vaša iskustva s koronom?

Prvo nam je poremetila sve planove, bacila nas u izolaciju, otkazala koncerte i promijenila način na koji smo vodili život, a onda nas je osobno napala. Ja sam koronu podnijela jako dobro, nažalost izgubila sam okus i miris i to je kod mene bilo to, no moram reći da je taj nedostatak okusa trajao gotovo dva mjeseca i nije mi to baš lako palo, no gledajući Tonija, ne smijem se žaliti. On je prošao gore i u njegovu slučaju temperatura je trajala deset dana, a onda je uslijedila i upala pluća koju smo izliječili. Srećom nije imao problema s disanjem i nije trebao ići u bolnicu. Njega je sve to izmorilo, trajalo je mjesec dana i trebalo je vrijeme da se vrati u neku kondiciju, ali sad je sve dobro, a to je najvažnije. Bez obzira na moje blage simptome, nije mi to bilo nimalo ugodno ni lako, tako da moram priznati da je to bilo jedno izazovno iskustvo, ne znaš što te čeka ni kamo će te odvesti ta bolest. U takvim trenucima shvatiš da je zdravlje zaista najvažnije i nekako obećaš sam sebi da ćeš, kad sve to prođe, biti bolji prema svom tijelu koje je sve to izdržalo.



Kako gledate danas na situaciju na glazbenoj sceni, na kojoj vaši brojni kolege jedva preživljavaju? Što bi se po vama trebalo napraviti?

Ovo je zaista teško vrijeme za sve nas, potrebno je puno truda da ostanemo fizički i mentalno dobro, ali ne bih se žalila osobno, ne zato što smo u nekoj odličnoj poziciji, nego zato što znam da ima glazbenika kojima je još gore. Što napraviti? Mislim da bismo trebali razmisliti o tom nekom drukčijem načinu raspodjele sredstava za kulturu, ali to je nešto o čemu se treba i trebalo je razmišljati davno prije pandemija ili kriza. Znam da ne postoji neka jednostavna formula niti je ja imam, ali trebali bismo definitivno promijeniti stav prema glazbenicima i načinu na koji društvo doživljava glazbu pa onda i način na koji je se financira ili ne financira, puno je tu pitanja i prepreka, ali mislim da sve počinje od odnosa prema glazbi, i to u najranijoj dobi, i to se općenito reflektira na cijelu kulturu. Upravo u ovakvim kriznim situacijama može se vidjeti kako je organiziran sustav i gdje se u cijeloj priči našla kultura.

Što mislite općenito o položaju žena u glazbenoj industriji? Je li ženama teže uspjeti?

Položaj žena u glazbenoj industriji ocrtava položaj žena u društvu i danas je sigurno situacija puno drukčija nego prije 40 godina, napredujemo i krećemo se prema društvu u kojem će svi imati iste mogućnosti, ali nismo još tamo. Pitanje je li ženama teže uspjeti nije jednostavno jer pitanje je u kojoj vrsti glazbe, gdje i kada. Žene su oduvijek dio glazbe i glazbene industrije, gledajući neke od naših najvećih diva, reklo bi se da žene odavna vladaju glazbenom scenom, ali tko sjedi na mjestima moći, gdje se odlučuje o stvarima iza scene? Nadalje, još uvijek je sasvim normalno vidjeti bend sastavljen isključivo od muškaraca, dok nas bend isključivo sastavljen od žena veseli. S druge strane možda će vam netko od muških pjevača reći da teže dolaze na naslovnice kao pop ili folk-pjevači, dok su atraktivne pjevačice u oskudnim kombinacijama vrlo poželjne, što opet govori u prilog činjenici gdje su postavljene žene i na kojim pozicijama. Stvari se mijenjaju, dolaze nove generacije, smanjujemo predrasude, borimo se protiv stereotipa, ali još smo na putu. Putujemo sa svim svojim naučenim ponašanjima, strahovima, predrasudama i tu i tamo zabijemo se u neki zid i odbacimo neku nepotrebnu dodatnu opremu.

Poznati ste i po zanimljivom modnom stilu. Što najviše volite odijevati?

Volim zapravo sve što mislim da mi dobro stoji i u čemu se dobro osjećam. Volim stare stvari koje imaju priču, a opet volim ih kombinirati s nekim novim detaljima. Volim haljine, ali i dobre traperice. Jako su mi dragi odjevni predmeti koji mogu imati više funkcija, odnosno kojima ja po potrebi mogu promijeniti funkciju, pa tako volim kad baloner postane haljina ili kad kimono postane kaput. Najdraže mi je kad neka odjevna stvar dobije neku novu priču, suknja postane majica ili slično. Volim dekolte na leđima, obožavam kapute, šlafroci su mi jako dragi, kabanice, bluze, jakne. Važno je da pravila nema, odnosno da se igram i da stvaram svoja pravila. Ako igdje, u odijevanju to možemo s lakoćom.

Kakva je Željka privatno? Što vas veseli, a što rastužuje?

Željka privatno, hm? Ja sam emotivni nervčik sa smislom za humor, koji jako dobro glumi cinika i koju ćete na prvo upoznavanje doživjeti kao ozbiljnu i pristojnu osobu. Volim pristojne ljude i za početak bi bilo dobro da smo svi pristojni. Veseli me vrijeme provedeno uz prijatelje, obitelj, glazbu, dobar film, knjigu. Volim šumu i cvijeće – to me ujedno i jako veseli, šetnja šumom ili placem, na kojem onda kupim cvijeće. Rastužuju me nepravda, zloća, tužne ljudske sudbine...

Koji su vam planovi za ovu godinu? Pretpostavljam da jedva čekate nastupe?

Planovi su tako krhki, ali treba ih imati, baš kao i snove. Voljela bih da što više sviramo i promoviramo album, da završimo dvije predstave za koje radimo glazbu Toni i ja, dovršiti album ManGroovea i Jazz orkestra HRT-a. Za početak plan je da se situacija malo smiri i da krenemo s probama za Je Veux.