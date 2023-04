Korana Gvozdić o najtežem periodu: 'Čvrsto sam vjerovala da će on znati da sam pored njega'

Bivša manekenka i voditeljica Korana Gvozdić (39) na svom je Instagram profilu objavila fotografiju sa sinčićem Oliverom i posvetila mu emotivnu objavu. Naime, Oliver slavi drugi rođendan, a Korana je objavila fotografije s proslave, ali i iz bolnice, prisjetivši se kako je bilo kada je tek rodila usred pandemije, te ni nju ni bebu partner, komičar Ivan Šarić nije mogao posjetiti.

"Nije lako objasniti tok misli koji se tada vrtio u glavi, ali čvrsto sam vjerovala da će on znati da sam pored njega, s kapom na glavi i da slavimo njegov prvi tjedan. Bilo je to daleko od one radosti koju bi majka trebala ili mogla osjećat, ali nekako sam se morala trgnut. Svaki sljedeći tjedan dolazila sam mu s kapicom i na pitanje doktora i sestara 'Koji ono danas slavimo?' ja sam sa sve većim i većim osmijehom odgovarala 'Evo drugi!' 'Treći nam je!' 'Već nam je četvrti!', 'Petiiii!'... Bezbroj fotki i videa poslali smo tati, koji nije mogao ući u bolnicu, ali bio je na drugoj strani videopoziva. Kapica je s nama proslavila i prvu godinu, a sada evo i drugu! I znate što!? Nikada ne treba podcjenjivati šareni komad kartona!" stoji u objavi koju možete pogledati na njenom Instagram profilu.

Korana je Olivera rodila u travnju prošle godine, a roditelji su dolazak prinove javnosti otkrili tek u svibnju. Oliver je rođen kao Palčić, a Korana je jednom prilikom ispričala što su sve prolazili. Beba i mama proveli su 38 dana u bolnici, a Korana je otkrila da je sina mogla vidjeti samo 15 minuta dnevno. On je bio na neonatologiji, a posjete je ograničavala pandemija.

Šarić je s nama u jednom intervjuu podijelio svoje osjećaje o tom periodu.

- Iskreno nije jednostavno pričati javno o takvim stvarima. Kako Korana zna reći, donijeti na svijet malo predivno biće u izazovnim okolnostima za nas je svetinja i nismo spremni do kraja ju iznositi na vidjelo i puštati da se netko eventualno nabacuje s njom. Progovorila je o tome, jer smo se sve ovo vrijeme i tijekom trudnoće i poslije susretali s ljudima koji su nam znali reći koliko im je teško prolaziti neke stvari o kojima se ne priča toliko, i da zapravo kad čuju našu priču i kad vide da se u teškim situacija skupi sva snaga svijeta da se prođu ti periodi, ljudima to daje dozu utjehe i nade. Ako smo već medijski izloženi, zašto ne bi neki naši mali postupci bili nekome od pomoći ili im olakšali njihovo iskustvo. Kako je meni bilo?! mislim da vam točan opis emotivnog stanja ni danas ne bi znao posložiti. Bilo mi je zaista teško, pogotovo kad ne možeš pomoć svojoj ženi niti najjednostavnijim zagrljajem.

