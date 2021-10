Korana Gvozdić dirljivom objavom ganula pratitelje, u komentarima se javio Sobin: 'Ne zanima me'

Bivša manekenka i TV voditeljica, a danas marketinška stručnjakinja Korana Gvozdić (38) emotivnim videom obilježila je važan datum u svom životu. Naime, Korana je u dugogodišnjoj vezi s komičarom Ivanom Šarićem (36), a upravo je na godišnjicu njihove ljubavi svog dragog, ali i brojne pratitelje iznenadila dragim uspomenama.

"Trebam te da me nosiš kao i na samom početku… Tu sam da se glupiram s tobom kad nas nitko ne gleda, tu sam da ti čuvam leđa – uvijek i zauvijek, tu sam i za modne savjete čak i sada kad ih (hvala Bogu) više ne trebaš. A što se plesa tiče? Imamo novog u ekipi, ja ću s guštom pričekati svoj red. 9 godina stari moj, 9 godina!" napisala je Korana u opisu videa kojim je obilježila devetu godišnjicu veze sa Šarićem.

"Najdivniji! Samo tako dalje!", "Predivni ste, sretna godišnjica", "Genijalan par", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja. Ispod objave javio se i glumac Slavko Sobin. "Ne zanima me", napisao je u šali ispod objave i za svoj komentar prikupio više od 30 lajkova.

"Ne budi ljubomoran na nju", odgovorio mu je Ivan Šarić, na što je Sobin uzvratio: "Još tako pred svima se hvali."

Korana i Ivan u travnju ove godine postali su roditelji dječaka Olivera, a sretnu vijest jedno su vrijeme čuvali od medija. Iz rodilišta su izašli 21. svibnja, a maleni Oliver rodio se 13. travnja, čak dva mjeseca prije predviđenog termina.

"On i ja 💙Bodrili smo i čekali jedan drugog...prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi majčin dan. I onda smo nakon 5 tjedana i 2 dana izašli ZAJEDNO! 20.05.2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je tada Korana na Instagramu. Zgodna ekonomistica sa Šarićem je od 2012. godine, a na nakon četiri godine veze pale su i zaruke u Grčkoj.

