Konobar Domagoj i svećenik Ladislav upoznali su se u realityju i odmah posvađali, a danas su pravi prijatelji

Osim druženja, ukusnih jela i anegdota koje će pamtiti cijeli život, u svakoj sezoni 'Večere za 5 na selu' rode se i prava prijateljstva

Tako su Ljubica Siljan iz Pule i Mira De Caro iz Vodnjana tijekom snimanja emisije postale velike prijateljice koje su zajedničkim snagama kritizirale ostatak ekipe. Obje dame pokazale su se kao zahtjevne gošće koje ne daju lako visoke ocjene, no kad je riječ o njih dvije, bile su jako široke ruke. Takvim načinom ocjenjivanja nisu bili zadovoljni ni gledatelji koji su smatrali da su Mira i Ljubica kalkulirale te da su iz tog razloga davale tako niske ocjene, no Mira kaže da to nije istina.

„Nisam se dogovarala s Ljubicom, takve sam ocjene davala zato što sam imala neke svoje kriterije - da bi netko dobio visoku ocjenu, mora me oduševiti od predjela do glavnog jela, sve mi mora biti dobro. Sad vidim da sam možda bila previše kritična, ali tako je kako je, sada je gotovo“, kaže Mira koja je naposljetku sretna zbog pobjede i što je upoznala nove zanimljive ljude. A kad su se upoznali svećenik Ladislav Dort i konobar Domagoj Pavličić iz Vinkovaca, činilo se kao da se nakon snimanja 'Večere za 5 na selu' više neće ni pozdraviti kad se sretnu na ulici, no ispalo je sasvim drukčije.

Naime, zbog različitog pogleda na vjeru i život općenito, tijekom slavonskog tjedna dolazilo je do razmirica između ova dva kandidata, no oni su kasnije postali pravi prijatelji - toliki da je Ladislav krstio Domagojevo drugo dijete, a uskoro će i vjenčati supružnike Pavličić! „Smatram da nikad nije ni došlo do nekih velikih nesuglasica između Ladislava i mene, ja sam samo iznio svoje mišljenje da nije netko veliki vjernik samo zato što ide u crkvu i da se možeš pomoliti i kod kuće. Nisam ni u koga upro prstom niti govorio za nekog određenog, samo sam iznio svoje mišljenje“, otkrio je Domagoj te istaknuo je kako su naposljetku svi iz vinkovačkog tjedna zajedno gledali emisije koje su snimili za 'Večeru za 5 na selu' te nitko nikome nije nešto zamjerio.

„Najbolji je pokazatelj da smo Ladislav i ja ostali dobri to što je krstio našeg drugog sina Niku, a vjenčat će suprugu i mene“, otkrio je naposljetku.