Konačna potvrda! Fanovi oduševljeni jer stiže nastavak filma koji je obilježio 80-e

Šuškalo se o tome već dosta dugo i nagađalo postoji li ikakva šansa da na kino platnu opet vidimo Baby na plesnom podiju, a izvršni direktor filmske kuće Lionsgate John Feltheimer na oduševljenje svih fanova kultnog Prljavog plesa donosi dobre vijesti pa je time postalo i službeno - film dobiva nastavak! Feltheimer je potvrdio kako će u nastavku glavnu ulogu imati i dalje Jennifer Grey te da će film imati dašak onoga što je učinio prvi nastavak 1987. godine kada je klasik zaradio oko 220 milijuna dolara.

- Bit će to romantičan i nostalgičan film koji fanovi franšize oduvijek čekaju i koji je ispostavio najrasprodaniji naslov u povijesti kompanije - otkrio je John za američke medije, a prve glasine o snimanju filma krenule su početkom srpnja kada je i on sam priznao da je to "jedna od najgore čuvanih tajna Hollywooda", ali potvrdu smo nestrpljivo dočekali tek jučer.

Foto: Pixsell

Prije tri mjeseca Lionsgate je dao naslutiti da surađuju s Grey na neimenovanom plesnom filmu, ali tada su odbili potvrditi da se radi o jednom jedinom "Prljavom plesu".

- I kako bismo otkrili jednu od najgore čuvanih tajni Hollywooda, oduševljeno najavljujemo da će Jennifer Grey biti izvršna producentica i zvijezda novog filma "Prljavi ples" Lionsgatea i to pod redateljskom palicom Jonathana Levinea - rekao je.

Film koji je obilježio 80-e godine prošlog stoljeća učinivši Jennifer Grey i pokojnog Patricka Swayzea svjetskim zvijezdama ima veliki zadatak u ispunjenju očekivanja zagriženih fanova koji će s guštom dočekati nastavak filma. Prvi dio je o zabranjenoj ljubavi između Frances "Baby" Houseman (Jennifer Gray) i plesnog instruktora Johnnya Castlea (Patrick Swayze), a njegova premijera 1987. godine bila je na Cannes Film Festivalu te je dočekan s velikim pohvalama. Pjesma koja (I've Had) The Time of my Life na kojoj zabranjeni par izvodi kultnu plesnu točku nagrađena Oskarom i Zlatnim globusom za najbolju originalnu pjesmu te Grammyjem za najbolji duet.