Komičar Vidmarijo nije oduševio gošće, poslužio im je desert bez pribora za jelo: Pojela sam pola papira

U utorak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćin je bio simpatičan mladić, komičar Vidmarijo Rašić koji je u svom zabavnom i ležernom stilu pripremio i poslužio večeru bez previše dekoracije, ali i bez pribora za jelo! S obzirom na to da je puno putovao po Americi, Vidmarijo je upravo ondje dobio inspiraciju za svoja jela koja je ponudio gostima. Tako je za predjelo bila poslužena tradicionalna havajska salata od svježe tunjevine.

„Izgledalo je malo siromašno, nešto brzinski i kupovno“, komentirala je Mira, dok su drugi gosti bili zadovoljni jelo i okusom, a Maja je pohvalila: „Sirova tuna je bila odlična, prvi put sam je probala, super novo iskustvo!“ Za glavno jelo bili su posluženi meksički tacosi s pohanim bakalarom, što je Vid prvi put kušao u Kaliforniji, a Miri nije sjeo „street food“ način prezentacije jela. „Prejednostavno, kao za djecu u vrtiću kad idu na piknik. Nije se potrudio, osim što je ribu pohao…“, kazala je Mira, dok su Barbari tortilje bile vrlo ukusne, a Maja mu je zamjerila to što je bio previše lijen da sam napravi tortilje: „Kod ljudi ne voli lijenost i po meni je nedopustivo to reći, pogotovo pred kamerama.“

No Vid nije imao problema s tim da iskreno prizna kako je lijen za oprati suđe pa je tako gostima pripremio desert – mini muffine i cheesecake, koji je servirao bez pribora za jelo. „Ja sam radio sve na sitno da ne moramo rezati, a i da ja ne moram ništa prati, samo želim biti ekonomičan“, izjavio je komičar Vid, no nisu svi gosti bili zadovoljni njegovom idejom da jedu s prstima. „Mislim da je trebao staviti pribor pa tko će jesti s rukama - može s rukama, a tko ne - može s priborom. Desert je bio jako lijepo dekoriran, ali imam zamjerku jer sam pojela pola košarica od muffina, mogao je stavio beštek da se to reže“, komentirala je Ljubica, a isto je mislila i Mira:

„Okus deserta je bio dobar, ali bilo mi je neugodno jesti jer smo zaprljale prste. Morali smo se dva puta ustati da operemo ruke…“ Nakon pranja ruku i siti, gosti su uživali u Vidovoj poeziji i poklonima, a onda je došao red na ocjenjivanje. Barbara mu je dala desetku jer joj je Vid bio odličan domaćin, a hrana ukusna. Maja mu je dala ocjenu 7 jer smatra da se trebao više potruditi oko dekoracije. Mira mu je dala ocjenu 4 zbog prejednostavne večere, a Ljubica mu je dala ocjenu 5: „U predjelu nije bilo kruha, beštek krivo posložen, stol nije bio dekoriran i u desertu nije bilo vilice pa sam pojela pola papira!“ Tako je komičar Vidmarijo zaradio 26 bodova, a koliko će dobiti sutrašnja domaćica Barbara – pogledajte u srijedu u 20 sati na RTL-u!