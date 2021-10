Unazad 15-ak godina imali smo sreće na domaćim pozornicama gledati neke od najvećih ženskih pop-zvijezda današnjice. Od Alicije Keys, Beyonce, Pink, Lady Gaga i ostalih, uvjerili smo se u moć novoga komercijalnog ženskog pisma. Te su žene ne samo da su poslovno ravnopravne muškim konkurentima, nego su često i superiorne bljedunjavim američkim muškim pop-zvijezdama. Kod ovih žena ima tema, koliko hoćete, i premda se radi o najkomercijalnijem dijelu suvremene pop-scene, njihova sklonost provokaciji društva često je proporcionalna položaju na top-ljestvicama. I kod nas se imamo priliku uvjeriti u medijsku moć ženskih predstavnica, recimo Severine, ali je puno manje takvih uspješnih vedeta, jer brdovita “regija” bremenita je mnogim skepsama, sumnjičenjima i konzervativnim stavovima. Kod nas su žene, a pogotovo popularne pjevačice, “drugotne” u dvoličnoj okolini u kojoj dominiraju muškarci. A na globalnoj razini Adele je opet pomutila račune onima sa patrijarhalnim svejtonazorom. Koliko god bio uhu ugodan, njezin novi single “Easy On Me” opori je životni saldo posljednjeg razdoblja njezina života, čiji sadržaj mnogi kod nas možda i ne shvaćaju premda “vole” Adele.

Sasvim bi ga sigurno bolje razumjeli da ga je otpjevala Severina, ali bi se ona, za razliku od Adele u Americi, smjesta našla pod optužbama. Ukratko, kod nas bi Adele iskopali rupu duboku poput one koju kopaju Severini jer se radi o potpuno istim životnim temama. Bio bi to krucijalni dokaz njezine “nesvetosti”, zabetonirana činjenica da je ništa više nego bivša glumica u pornofilmu – koji su svi, naravno poskrivečki, pogledali nekoliko puta – da je napravila probleme suprugu i sinu i da zbog toga treba završiti na medijskoj lomači ili barem ostati bez skrbništva nad djetetom. Ne zafrkavam se nimalo, jer upravo je to sadržaj pjesme “Easy On Me” Adele koju su mnogi domaći mediji prenosili kao glavnu vijest proteklog tjedna a da nisu razumjeli sadržaj. Trideset milijuna ljudi istog je dana poslušalo novu pjesmu Adele, ali naši domaći dušobrižnici ne bi je razumjeli niti da im pjeva na uho, tj. mozak. Tema pjesme vjerojatno im je poput križa vampirima. U formi balade Adele je postupkom autoegzorcizma opisala privatne događaje, razvod braka i ostavljanje supruga i sina, brutalnim stihovima “promijenila sam se da vas stavim na prvo mjesto, ali sada odustajem” ne želeći se osjećati krivom zbog takvog razvoja situacije. Vani joj to nitko ne predbacuje, nego hvale hrabrost da to iskaže, a ne morate zamišljati kako bi kod nas dočekali pop-zvijezdu na putu emancipacije – jasno je to iz “slučaja Severina”.

Nipošto lagane teme mnogi ne shvaćaju u našoj sredini, gdje su emancipirane žene veći problem od neemancipiranih mužjaka. Bez želje za usporedbom govana i ozbiljnih novina, dok Severinu Informer naziva “odvratno đubre ustaško”, američki magazin Time Adele je dva puta, 2012. i 2016., stavljao na popis najutjecajnijih ljudi na svijetu. Dakako da žena koja drži rekord prodaje – njezin album “21” s 31 milijun prodanih primjeraka najuspješnija je ploča ovog milenija – ima iza sebe popularnost. No, i ova najnovija etapa pokazuje da tu popularnost nije žrtvovala banalnostima, nego se ozbiljnim izlistavanjem poteškoća, činjenica i životnih odluka dotaknula stvari o kojima mnogi ne govore ni u svojim sobama, a kamoli da o tome pjevaju pred 30 i nešto milijuna ljudi. Pouka?

Zanemarite formu (pop-pjesme) i marketinšku podlogu, većina ovih žena koje smo nabrojili nisu postale megazvijezde jer im je netko to naštimao, kako bi voljeli vjerovati iskompleksirani. Njihova je glupost nemjerljiva i bezgranična. Kad je Lady Gaga u Areni Zagreb sjela za klavir i “opalila” desetominutni medley, neki kreten pokraj mene ostao je u čudu da zna svirati klavir. Neukost masovne publike ne treba zanemariti, ali još je gore kad se, kao kod nas, cijeni podcjenjivanje svih Severina ovoga svijeta.