Klasičan Cobenov krimi triler u kojem se isprepliću sudbine triju ljudi

I u nas je američki pisac Harlan Coben jedan od najpopularnijih autora. Njegov pristup žanru krimi trilera svjež je i inovativan, priče koje objavljuje nikada nisu jednoznačne ni jednoslojne, uvijek ih prati neki misterij, više elemenata koje im daju dubinu kakvu se rijetko nalazi kod drugih pisaca. Ubojstva, fatalne nesreće, događaji i likovi iz prošlosti, sve to odlučuje da romani Harlana Cobena budu tako čitani i kod nas. Veliki ih je broj preveden na hrvatski jezik, pa vjerujemo da će i Netflixova serija "Stay Close" snimljena prema istoimenom njegovu romanu iz 2012. godine. Riječ je o, rekli bismo, klasičnom Cobenovu krimi trileru u kojem su u središtu priče tri osobe. Tu je Megan, koja živi s partnerom Daveom i troje djece. No ona ima i prošlost za koju zna malo ljudi, ima iza sebe kobnu noć zbog koje je morala pobjeći i potražiti novi život. Opasni muškarac iz te noći pojavljuje se ponovo u njezinu životu. Drugi je lik detektiv Michael Broome koji se smatra jako dobrim u svojem poslu iako ga mori slučaj nestanka otprije 17 godina koji nije uspio riješiti. Upravo na 17. godišnjicu tog nestanka nestaje i još jedan muškarac, Carlton Flynn, a Broome ne vjeruje da se radi o slučajnosti.

Foto: Netflix

Tko zna, možda krajem hara i kakav serijski ubojica. U životu mu se pojavljuje stara ljubav, Lorraine, pa u istrazi detektiv povjeruje da bi mogao dobiti i drugu priliku u ljubavi. Treći je lik Ray Levine, ratni fotoreporter koji danas živi kao paparazzo. Uz traume s bojišta opterećen je i činjenicom da ga je zaručnica Cassie najednom napustila. Pati i od PTSP-a zbog čega mu je sjećanje nepouzdano. I onda se još događa da ljudi iz njegove blizine počnu nestajati što ga navodi na sumnju da on sam možda s time ima veze. Slažući dijelove misterija, shvaća da doista drži ključeve istine te se pita je li u stanju suočiti se s prošlošću. Oko svakog od likova tu je i njihov svijet s obiteljima, prijateljima ili suradnicima pa je Coben napravio za njegove priče karakterističan likovima bogat svemir u relativno uskom prostoru. U ovoj Netflixovoj seriji on je prikazan dobro i dinamično, bez praznog hoda, i to nije nešto čudno jer je sam pisac izvršni producent ove serije.

Foto: Netflix

Priča je također karakteristično njegova, povratak likova iz prošlosti, vraćanje nekadašnjim traumatičnim događajima, otkrivanje tajni, saznanje da nisu možda svi ono za što se predstavljaju, teško je biti siguran i jesu li im identiteti stvarni. Zašto su ih mijenjali, može li se, na kraju, živjeti život koji je u nekoj točki počeo ispočetka? Interesantno, izvorno se priča odvija u Atlantic Cityju, dok je za televizijsku adaptaciju premještena u Blackpool u Velikoj Britaniji. Ima onih kojima se to nije osobito svidjelo, jer ranije adaptacije uspješno su promijenile lokacije, "The Innocent" smješten je u Španjolsku, "The Woods" u Poljsku, "Gone for Good" u Francusku. Sve su te serije također napravljene za Netflix, to je dio od ukupno 14 adaptacija koje je pisac dogovorio s ovim globalnim streaming servisom za multimilijunsku sumu. Ovu adaptaciju potpisuje Danny Brocklehurst koji je prenio već nekoliko Cobenovih romana na ekran, primjerice "The Stranger", "Safe", "The Five". Međutim, Coben je na temelju ovog svojeg romana razvijao scenarij zajedno s Lawrenceom Kasdanom kako bi ga ovaj priznati redatelj adaptirao za veliki ekran. No to se nije ostvarilo pa sada seriju gledamo na televiziji. Što se ideje za priču tiče, Coben kaže kako je motivacija bila pokušati postaviti glavne likove na isto mjesto u isto vrijeme prije dosta godina i onda ih raspršiti da bi ih se onda spojilo tako da otkrivaju što se s njima dogodilo u međuvremenu.

Foto: Netflix

– A i sreo sam djevojku koju sam ranije upoznao u Las Vegasu kao konobaricu. Imala je troje djece. Mislio sam da mora biti sretna s tim svojim novim životom, a ona mi je rekla kako ima puno trenutaka iz tog starog života koji joj nedostaju, kojih se sjeti. Kazala je kako je u tom životu njezin posao bio svake večeri biti na nekom tulumu, a sada joj je bez toga pomalo dosadno. Oko takvih osoba formirala se ova moja priča – objasnio je američki pisac. Kao svoj omiljeni lik odabrao je, pomalo i logično, Megan koju tumači uvjerljiva Cush Jumbo. – Ona je pobjegla od nečega užasnog i sada ima šansu sasvim pobjeći, ali prošlost je zove. Ta dilema je ono što mislim da čini njezin lik tako interesantnim. No, opet, tu komponentu imaju svi likovi. Ray, kojega tumači Richard Armitage, nikada se nije oporavio od ljubavnog razočaranja i činjenice da nikada nije doznao što se zapravo dogodilo. Sada konačno ima priliku sve doznati, imati svoje iskupljenje, to je kod njega privlačno. Kod Broomea, glumi ga James Nesbitt, ista je stvar. Prije 17 godina imao je taj jedan slučaj u kojem je pogriješio, rekao je Coben.

Naravno da priča ima i nekoliko twistova. Jedan leži u odabiru glumca, odnosno glumice, za lik odvjetnika Harryja Suttona koji je nekadašnji Meganin suradnik. Lik je povjeren Eddie Izzard, transrodnoj komičarki. A onda je tu zaokret u samoj priči vezan uz dva lika, Barbie i Kena, dvoje psihopata unajmljenih da prije policije pronađu osobu odgovornu za nestanak Carltona Flynna.

Foto: Netflix

No oni izgledaju kao da su iz neke druge serije, doista. Cobenova priča i na ekranu funkcionira sasvim dobro, redatelj Daniel O'Hara uspijeva u svih osam epizoda držati dinamiku, a ne prerano otkrivati rješenje odnosa ili cijele priče. Ono čemu se može prigovoriti jesu škrti vizuali, lokacije će prepoznati samo oni koji dobro poznaju Blackpool, Manchester i još nekoliko mjesta sjeverozapadne Engleske. Sam Coben rekao je da je Blackpool odabran jer sliči na Atlantic City u kojem se odvija originalna priča iz romana. Sve ostalo prikazano je dosta škrto, prosječni gledatelj negdje u svijetu teško će zaključiti da se radi o Velikoj Britaniji, opće mjesto radnje otkriva tek jezik, britanski engleski. Očito je razlog tome odluka da se fokus stalno drži na likovima, njihovoj emociji, dijalozima, da bi se tek u ključnim trenucima kadar malo raširio i nešto otkrio. Ima tu scena koje doista jesu frapantne, isplati vam se, primjerice, gledati do kraja kada nastupa krvavi rasplet.

Foto: Netflix

A on doista jest neočekivan, zato smo se u tekstu trudili ne otkriti ništa previše da vam ne bismo upropastili doživljaj. No, dok do toga dođete, naići ćete i na pokoji trenutak razočaranja uočavajući nekonzistentnosti u priči. Primjerice, kako to da se ljudi koji žive u istom mjestu ne sretnu tijekom 17 godina sve do određenog trenutka. Lokacije koje su, kako smo rekli, prilično malobrojne i ne previše detaljno pokazane ipak otkrivaju i poneku nelogičnost, poput policijske sigurne kuće koja je luksuzna i koja je na plaži. Ako takve stvari uspijete zanemariti, serija "Stay Close" mogla bi vam se svidjeti, čini se da je na nivou ostalih serija koje je Netflix napravio po Cobenovim romanima. Jer, priča je netaknuta, znači i dalje dobra i napeta, a scenarističke i produkcijske nelogičnosti stvari koje bi se kroz neko vrijeme mogle naći u kakvim kvizovima, dok će ih Cobenovi fanovi vjerojatno zanemariti.

Foto: Netflix