Poslušajte kako zvuči 'Mama ŠČ' u 'a capella' verziji klape Luka

Ako se osvrnemo na citat američkog pjesnika Henryja Hadswortha Longfellowa kako je glazba univerzalni jezik čovječanstva, nije bilo teško zamisliti da će klapa Luka i ovoga puta posegnuti za neobičnim izazovom i ponovnim izlaskom iz svojeg uobičajenog, u tradiciji ukorijenjenog izvođačkog izričaja.

''Nakon izvedbe skladbe „Mama ŠČ“ na Dori 2023. bile smo oduševljene idejom, tekstom, glazbom i nadasve performansom svojih sugrađana i o svemu tome komentirale na klapskoj probi. Našem voditelju, poznatom skladatelju i aranžeru Andreju Babiću, odmah je sinula ideja s klapskim aranžmanom koju smo mi objeručke prihvatile sa željom da donesemo svoj interpretativni ŠČ i pružimo maksimalnu podršku Letu 3.''- poručila je Jagoda Lesica, članica klape Luka te dodala:

''Zašto „Mama ŠČ“? Zato jer vrišti prema „gluhim“ političarima, jer zaziva mir, jer Power of Love šalje pravu poruku! Ali najviše zato jer je kompletan uradak vrlo intrigantan, ako hoćete i neurotičan, iznimno simpatičan i svakako ekstravagantan. Pravi izazov!''

I upravo zbog svega navedenoga, nastala je obrada ŠČ! u interpretaciji Luke koju su sinoć uživo predstavile na kastavskoj Crekvini, odakle se Let 3 teleportirao prema Liverpoolu, gdje će se natjecati na Eurovizijskom natjecanju za najbolju pjesmu Europe.

''S veseljem smo se odazvale sudjelovanju u teleportaciji i došle dati podršku našim kolegama i prijateljima iz Leta 3 na njihovom putu u Liverpool. I to smo učinile na najljepši mogući način, pjesmom, i to upravo skladbom Mama ŠČ u a'capella obradi našeg maestra Andreja Babića. Mrletova zamisao da im se upravo mi s izvedbom ŠČ pridružimo u spektaklu "nestajanja" pokazala se odličnim iznenađenjem posebice za publiku, koja je zdušno prihvatila našu verziju Mame ŠČ! uglas pjevajući s nama. The Power of Love bila je prisutna cijelo vrijeme na pozornici! Od srca želimo Letu 3 uspješan nastup, kakav samo oni mogu "proizvesti", i neka pokore Europu svojom ekstravagantnom jednostavnošću. Power of Love ! Voli vas svih klapa Luka. ŠČ!'' – poručile su.

VIDEO Let 3 krenuo je zlatnim traktorom put Liverpoola, vrijeme je za show!