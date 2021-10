Kim Kardashian oduševila publiku: Šalila se o svojem razvodu i snimci seksa

Kim Kardashian imala je svoj show u "Saturday Night Live" u kojem se na dosta duhovit način osvrnula na svoju snimku seksa, upoznavanje O.J. Simpsona i razvod od supruga Kanye Westa. - Znam, i ja sam iznenađena što sam ovdje. Kada su me zamolili da gostujem u "Saturday Night Liveu" pitala sam ih: Želite me u emisiji? Zašto?. Nisam imala filmsku premijeru jako dugo. Mislim, zapravo sam imala onaj jedan film, koji je izašao, i nitko mi nije rekao da će biti i premijerno prikazan. Valjda je moja mama zaboravila - rekla je Kim aludirajući na snimku seksa s bivšim dečkom Rayom J-om zbog koje je i postala slavna.

Nastavila je govor pričom o svom bivšem suprugu Kanye Westu i rekla je kako se udala za najbogatijeg Afroamerikanca koji je genije u svom poslu i s kojim ima četvero predivne djece, a onda je došla do dijela koji se tiče njihovog razvoda. - Pa, kada je došlo do razvoda, znate da je u pitanju jedna stvar - njegova osobnost - rekla je Kim. Publika je ugodno iznenađena njezinim nastupom u "Saturday Night Showu" i komentari su dosta pozitivni, a neki gledatelji kažu da im je ovo jedan od najboljih nastupa u ovom showu.

Imma let you finish but Kim Kardashian West had the best opening monologue on #SNL of all time #KKWonSNL pic.twitter.com/978ZCOHopQ