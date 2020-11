Kićina crna žena se opet oglasila: Svi koji me kritizirate ne znate činjenice

Mirjana Antonović je žena kojoj je prije nekoliko desetljeća pokojni Krunoslav Kićo Slabinac posvetio pjesmu "Zbog jedne divne crne žene" i ta pjesma postala je veliki hit i omiljena je i danas. Kićo je ispričao kako kraj njihove veze nije bio lijep i kako nakon prekida više nisu komunicirali, ali onda je Kićo pročitao Mirjaninu knjigu i nakon dugo vremena našli su se u Zagrebu prije koju godinu i opet obnovili svoje prijateljstvo. Mirjana je bila shrvana kada je čula vijest o Kićinoj smrti i na Facebooku je napisala kako smo izgubili velikog čovjeka.

- Par dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me je zamolio da mu obećam da ćemo u nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost to se nije dogodilo, što je bilo veoma zabrinjavajuće. Mnogo će nam nedostajati, a posebno meni - napisala je Mirjana. Nakon toga neki su je prozivali i kritizirali zbog toga što ovako piše o Kići i mnogi misle kako nema pravo tako pisati o njemu i mnogi su se osvrnuli i na njezinu dugogodišnju borbu u kojoj pokušava dokazati da je Miroslav Ilić otac njenog sina Devina. Mirjana je odlučila odgovoriti na te kritike i raščistiti kada je upoznala Kiću i nakon koliko godina od prekida s Kićom je upoznala Ilića.

- Za sve vas koji ste me u ovom trenutku kritizirali zbog mojih komentara za Kiću i iz solidarnosti prema Miroslavu a ne znate činjenice. Između Kiće i upoznavanja Miroslava je prošlo 15 godina. Kićo i ja smo bili veoma mladi, iskreno smo se voljeli ali stjecajem okolnosti nismo mogli ostati zajedno. Kićo se i oženio i rastao. Dok je bio u braku nismo bili u kontaktu. Kasnije smo se vidjeli i ponovo uspostavili prijateljsku vezu. Suprotno od Miroslava, Kićo je dobar čovjek i jedini koji me je u životu iskreno volio. Krivo mu je bilo što Devin sve te gadosti proživljava sa Miroslavom i što Devin nije njegov sin. U suprotnom Miroslav nije pošten niti dobar čovjek. Zna da mu je Devin sin i laže čitav svijet, maltretirajući rođeno dijete. S kim bi vi radije bili na nebu, Kićom ili Miroslavom? - napisala je Mirjana.

