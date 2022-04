Kći Zdravka Čolića pokazala zavidnu figuru i dekolte u haljini čija je cijena 3200 kuna: 'Savršenstvo'

Una Čolić (19), kći jednog od najpopularnijih pjevača u regiji Zdravka Čolića (70), u posljednje je vrijeme vrlo popularna na društvenim mrežama gdje redovito objavljuje trenutke iz privatnog života. Iako njezin otac svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, Una je vrlo aktivna na Instagramu gdje ima preko 35 tisuća pratitelja.

Lijepa Una trenutno boravi u Grčkoj, a pratitelje je sada počastila fotografijama u pripijenoj, crnoj, mini haljini brenda Off- White čija je cijena 3200 kuna, a koja je naglasila njezin dekolte i vitku figuru.

''Ljepotica'', ''Božanstvo'', ''Top'', ''Savršenstvo'', ''Preslatka'', pisali su pratitelji dok su neki ostavili emotikone vatrice i tako joj poručili da izgleda odlično.

Osim izgledom Čolićeva nasljednica pažnju privlači i skupocjenim krpicama, a često se hvali i putovanjima tijekom kojih odsjeda samo u najboljim hotelima. Inače, Una je završila privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a ove je godine upisala fakultet. Dok nije položila vozački ispit otac joj je plaćao privatnog vozača. Pjevač je Unu i mlađu kći Laru dobio u braku sa suprugom Aleksandrom s kojom se vjenčao 2001. godine.

- Najčešće se prepiremo oko toga što djeca smiju, a što ne smiju. Nemoj ovo, pazi ono, ja se tu uopće ne snalazim - kazao je svojedobno u jednom intervjuu Čolić,

Zdravko se nedavno u intervjuu za HRT osvrnuo na kćeri i otkrio što misli o njihovom korištenju društvenih mreža.

-Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja- kazao je glazbenik.

