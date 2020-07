Kći Ante Pavlovića: 'Cijeli život sam zdrava jer me tata kupao u ledenom jezeru'

Život kontroverznog kiropraktičara Ante Pavlovića ne prestaje intrigirati javnost ni nakon njegove smrti. Oko njegovih metoda liječenja i dalje se lome koplja, a iako je mnoge, kako je tvrdio, ozdravio, sebi pomoći nije mogao. Pavlović je preminuo prošli tjedan u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici nakon kratke i teške bolesti, a o njegovu životu i posljednjim danima s ocem koje će zauvijek pamtiti razgovarali smo s njegovom kćeri Doroteom, koja je uz oca bila u najtežim trenucima.

Posljednji dani

Pavlović je, otkriva nam Dorotea, taksijem krenuo prema Sinju kako bi pomogao jednom pacijentu, no do njega nije stigao jer mu je pozlilo u Gospiću. Umorna i iscrpljena pronašla ga je 27-godišnja kći koja ga je unijela u svoj automobil i prebacila ga u bolnicu u Vinogradskoj, u kojoj je proveo posljednje dane života. – Imao je na tisuće pacijenata, izliječio je jako puno ljudi, mnogi su prohodali zbog njega. Davao se više za druge nego što je mislio na sebe. Tako se, na žalost, i završilo jer je sva tuđa energija ušla u njega. To je i stvorilo bolest. Umro je u bolnici, ali nije prihvaćao lijekove. Nije vjerovao modernoj medicini, ostao je dosljedan svome – kazala nam je tugujuća kći netom je vijest o smrti njezina oca izašla u medije. Pavlović je svojim metodama liječenja, ali i ponašanjem, često punio medijske stupce, a širu je popularnost stekao početkom 90-ih kada je u Donjem Dragonošcu otvorio “Antin hram zdravlja”, u koji su dolazile stotine njegovih sljedbenika.

Foto: Screenshot

Sa svojim su iscjeliteljem, kako su Antu nazivali, usred zime odlazili na jezero Čiče na kupanje u ledenoj vodi, a među onima koji su ga tada poslušali bilo je i roditelja s malom djecom. Iako je bilo i mnogih koji su se zgražali nad Pavlovićevim iscjeliteljskim metodama, u njih se kune i njegova kći, koja se u njihovu dobrobit uvjerila na svojoj koži. – Zdrava sam cijeli život jer me je sa samo mjesec dana kupao u hladnom jezeru Čiče, a bila je zima i snijeg. Stotine su ljudi radile isto i tako stvorile snažan imunitet uz centriranje – otkriva 27- godišnja Dorotea koja radi kao dizajnerica interijera, a neki je se zasigurno sjećaju i s izbora Najseksi Hrvatice By Štajdi na kojem su je upravo čitatelji portala Večernjeg lista proglasili najseksi Hrvaticom. Za preminulog oca ima samo riječi hvale.

Maštao o Pantovčaku

– Ante je bio jako dobar čovjek, i to pokazuju njegova djela, u kojima je spasio na tisuće ljudi. Bio vrhunski doktor, kiropraktičar koji je završio nekoliko studija u Americi. Bavio se padobranstvom, volio brzinu i motore, avione, čak je bio i pilot. Cijeli život imao je konje i bio vrstan jahač – kaže Dorotea.

Foto: Privatni album

Puzao je na koljenima do Međugorja, a maštao je i o uspinjanju u sam državni vrh pa je tako prošle godine najavio svoju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske.

– Dragi moji pacijenti, simpatizeri, obožavatelji, sljedbenici, prijatelji, ali i neprijatelji: ovim putem i službeno najavljujem svoj konačni pohod na vrh RH brdašca. Kad krenemo, gorjet će i nebo i zemlja – poručio je tada Pavlović, kojem su predsjedničke ambicije ostale samo nedosanjani san. Nakon propale kandidature suočio se i s teškom bolešću, a uz njega je do posljednjeg dana bila kći Dorotea. Borili su se zajedno, kroz sve su unatoč lošim prognozama prolazili puni optimizma, no bolest je ipak bila jača. – Uvijek su mu bili drugi bitniji od samoga sebe, do zadnjeg dana. Nažalost, to ga je i koštalo života jer je sva ta tuđa energija bolesnih ljudi prelazila na njega kako ih je ozdravljivao. Teškom bolešću došao je do kraja svog puta, ali s osmijehom na licu – kazala je Dorotea, koja će se od svog oca oprostiti sutra u 13.20 sati na zagrebačkom Markovu Polju, na kojem će Anto biti pokopan.