Kate Moss ispala bradavica tijekom izlaska u Londonu, nespretan trenutak odmah su ovjekovječili fotografi

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki i modela, Kate Moss (48) proteklih dana u fokusu je javnosti. Prvo zbog čudnog ponašanja na dodjeli nagrada Fashion Innovator 2022, a nedugo zatim pažnju je privukla i njezina modna nezgoda zbog koje je Kate tijekom noćnog izlaska nehotice pokazala bradavicu.

Naime, slavna ljepotica uživala je u večernjem izlasku u Londonu, a dok je izlazila iz jednog ekskluzivnog noćnog kluba rastvorio se duboki dekolte njezine haljine i u prvi plan istaknuo 'nestašnu' bradavicu, a nesretan trenutak odmah su ovjekovječili i paparazzi.

Foto: Profimedia

Kate je nedavno pažnju privukla i tijekom dodjele nagrada Fashion Innovator 2022 na kojoj je održala govor, a mnogima je za oko zapelo i njezino ponašanje. Naime, Kate je jedva izgovarala riječi na pozornici, a okupljeni su ostali u čudu.

Već na samom početku govora, dok je pozdravljala publiku, manekenka je govorila veoma sporo i na trenutke je zastajala. Snimka govora ubrzo se pojavila na društvenim mrežama, a počeli su se nizati komentari zbog njezina neobičnog ponašanja, a mnogi su istaknuli kako je poznata manekenka ''pod utjecajem'' opijata.

- Ona je očito na drogama- napisao je jedan korisnik Twittera, a drugi se složio s njim. - I ja tako mislim, ali ne želim iznositi nikakve optužbe ili pretpostavke- dodao je drugi.

#katemoss handing out the fashion innovator awards 2022 to #anthonyvaccarello #YSL pic.twitter.com/kL4AgnWpAD