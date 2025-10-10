Kate Middleton šokirala izgledom: Prijatelji tvrde da ima samo 40 kilograma i strahuju od najgoreg

Javni nastupi Kate Middleton ponovno su postali predmetom duboke zabrinutosti jer njezina primjetno vitkija figura ostavlja kraljevske promatrače i javnost u stanju nelagode. Buduća kraljica tijekom ljeta se držala povučeno, pojavljujući se tek rijetko i izgledajući vidno mršavije, čak i dok izvori iz palače ustraju na tome da je usredotočena isključivo na oporavak. Njezina krhka pojava potaknula je novu rundu nagađanja o stvarnom stanju njezina zdravlja, a oni koji su joj bliski sada otkrivaju detalje koji su alarmirali čak i unutarnje krugove kraljevske obitelji. Prema tvrdnjama upućenih, princeza se bori s ozbiljnim posljedicama liječenja, a jedna od najtežih je potpuni gubitak apetita.

Foto: Profimedia

Zabrinutost je dosegnula vrhunac kada su izvori za RadarOnline otkrili šokantnu informaciju da je težina princeze, visoke 175 centimetara, pala na otprilike 90 funti, odnosno svega 40 kilograma. Ta je brojka izazvala uzbunu, a insajderi tvrde kako se njezino tijelo bori da održi korak nakon višemjesečne iscrpljujuće kemoterapije. "Priča se da joj je jako teško, da nema apetita i da zbog toga gubi na težini. Ispijena je i gotovo da nema mišićnog tonusa. Kate je oduvijek imala atletsku figuru, ali sada je daleko od toga", rekao je jedan izvor, dodajući kako je jasno da princeza nije dobro unatoč hrabrom licu koje pokazuje u javnosti. Njezina želja da bude uz obitelj i obavlja svoje dužnosti je snažna, no fizičko stanje joj to otežava.

Osim zabrinutih prijatelja i promatrača, oglasili su se i medicinski stručnjaci. Liječnik Gabe Mirkin, koji nije liječio princezu, sugerirao je da bi njezin ekstremni gubitak težine mogao biti znak stalnih komplikacija. "Ovako ozbiljan gubitak težine može biti uzrokovan samom kemoterapijom, nedovoljnim unosom hrane jer se ne osjeća dobro ili neuspjehom liječenja raka", objasnio je dr. Mirkin. Dodao je kako ozbiljan gubitak masnog tkiva, mišića i koštane mase može ometati sposobnost njezinog vlastitog imuniteta da se bori protiv bolesti, što situaciju čini još delikatnijom i opasnijom.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita

Bitka koju je Kate vodila s rakom bila je, čini se, daleko teža nego što je javnost uopće mogla zamisliti. Iako se trudi vratiti kraljevskom životu, izvori tvrde da je bila opasno blizu najgorem ishodu. Portal The Blast otkrio je da je njezina zdravstvena kriza bila toliko ozbiljna da oni koji su joj bliski njezino preživljavanje opisuju kao "pravu sreću". I sama princeza nedavno je progovorila o težini oporavka, objasnivši kako najteži dio dolazi nakon završetka liječenja. "Stavite neku vrstu hrabrog lica, stoicizam tijekom liječenja. Liječenje je gotovo, a onda mislite: 'Mogu nastaviti, vratiti se u normalu', ali zapravo, faza koja slijedi je jako, jako teška. Morate pronaći svoju novu normalu, a za to treba vremena... i to je poput vlaka smrti, nije glatko kao što očekujete", iskreno je priznala Kate.

Unatoč fizičkom i emocionalnom naporu, princeza se trudi pojaviti se ondje gdje može. Iako je propustila čuvene konjičke utrke Royal Ascot u lipnju, svjesno birajući svoje zdravlje kao prioritet, oduševila je sve pojavivši se na Wimbledonu. Njezin dolazak na središnji teren, u pratnji kćeri Charlotte i sestre Pippe, dočekan je gromoglasnim ovacijama. U krem suknji i bijelom sakou s remenom izgledala je elegantno, no njezina vitka figura nije mogla proći nezapaženo. Kraljevska komentatorica Ingrid Seward istaknula je da su se prioriteti princeze promijenili i da sada sluša svoje tijelo umjesto da pokušava ugoditi svima. "Apsolutno mora biti stroga prema sebi i reći: 'Ne, ne mogu ovo učiniti'", objasnila je Seward.

VIDEO Slavni Slovenac sočno opsovao Hrvatima poznatu psovku pred kamerama, reakcija je postala viralni hit

Iako je propustila Ascot, 43-godišnja princeza je istog mjeseca iskoristila svoje znanje iz povijesti umjetnosti kao gostujuća kustosica. Magazin PEOPLE izvijestio je da je Kate za izložbu u V&A East Storehouseu odabrala niz predmeta koji odražavaju njezin osobni ukus. Postav nazvan "Makers and Creators" uključuje raznolike predmete, od baletnih kostima do akvarela autorice Petera Zeca, Beatrix Potter. Ovaj angažman pokazuje da Kate pronalazi nove, manje fizički zahtjevne načine za ispunjavanje svojih dužnosti dok se usredotočuje na ono najvažnije – svoj potpuni oporavak, za koji se nada cijeli svijet.