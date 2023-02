Kate Middleton pokrenula novi Instagram profil, govori o svojoj novoj kampanji

Članovi britanske kraljevske obitelji inače imaju zajedničke profile na društvenim mrežama, pa tako postoji zajednički profil svakog bračnog para na kojem promoviraju svoj rad te onaj kraljevske obitelji. No, čini se kako je princeza od Walesa Kate Middleton pokrenula još jedan novi Instagram profil.

Instagram je napravila za zakladu 'The Royal Foundation Center for Early Childhood' gdje će objavljivati što radi na projektima u kojima se bavi ranim djetinjstvom, uključujući njezinu potpuno novu kampanju 'Shaping Us'. Instagram profil @earlychildhood već je skupio skoro 50.000 pratitelja, a njegovo pokretanje poklapa se s lansiranjem Kateine kampanje usmjerene na podizanje svijesti o tome koliko rano djetinjstvo utječe na oblikovanje naših života u odrasloj dobi. Kate želi projektom istaknuti važnost formativnih godina djetetova života. O tome se pisalo i na službenom profilu kraljevske obitelji gdje su otkrili da se radi o dugoročnoj kampanji te objasnili detalje.

Inače, kraljevska obitelj ima tri profila na društvenim mrežama. Prvi od njih je onaj koji i nosi naziv 'Kraljevska obitelj' te ima 13 milijuna pratitelja. Na ovom profilu objavljuju se najvažnije informacije o svemu što članovi ove obitelji rade, kao i razna priopćenja. Tako je na ovoj stranici objavljen i vijest o smrti kraljice Elizabete u rujnu prošle godine.

Tu je još i profil koji su koristili kralj Charles i Camilla za vrijeme vladavine kraljice Elizabete. Sada, nakon što je Charles preuzeo titulu kralja, u opisu stoji kako se ovaj profil više ne koristi, nego da svi zainteresirani zaprate profil kraljevske obitelji. Tu je još i profil koji koriste princ William i Kate Middleton. Radi se o profilu koji se prvo zvao 'Kensington Royal' prema njihovoj rezidenciji, potom je nazvan kao profil vojvode i vojvotkinje od Cambridgea, a sada on pripada princu i princezi od Walesa.

Podsjetimo, svi ovi profili na društvenim mrežama vođeni su od strane komunikacijskih stručnjaka, a prije nekoliko godina palača je i zapošljavala ljude na tu poziciju. Naime, oni su tražili upravitelja digitalne komunikacije koji je zadužen za komunikaciju na službenim profilima.

- Neovisno o tome što pokrivate, morat ćete se pobrinuti da naši digitalni kanali dosljedno potiču zanimanje ljudi i dopru do čitavog spektra publike - napisali su tada u opisu zahtjeva te dodali da kandidati moraju imati iskustvo te biti inovativni, kreativni i imati dobre vještine pisanja i fotografiranja. Vještine produkcije videozapisa također su navedene kao "vrlo poželjne". Posao je nudio i brojne pogodnosti: 33 dana godišnjeg odmora, kao i besplatan ručak, sa sjedištem u Buckinghamskoj palači.

