Kate i William žele potjerati princa Andrewa iz njegove rezidencije: Ne mogu ga podnijeti

Nakon niza novih skandala vezanih uz njegov odnos s Jeffreyjem Epsteinom, princ Andrew obavijestio je javnost kako prestaje koristiti svoje titule, uključujući titulu vojvode od Yorka, istaknuvši da je "uvijek stavljao svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto". "U razgovoru s kraljem i mojom neposrednom i širom obitelji zaključili smo da me kontinuirane optužbe odvlače od rada njegova Veličanstva i Kraljevske obitelji. Odlučio sam, kao i uvijek, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. Stojim pri svojoj odluci od prije pet godina da se povučem iz javnog života. Uz suglasnost njegova Veličanstva, osjećamo da sada moram napraviti korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu niti odlikovanja koja su mi dodijeljena. Kao što sam već rekao, snažno demantiram optužbe protiv mene", napisao je u svojoj izjavi princ Andrew.

Daily Mail sada je objavio informaciju kako su se princ William i njegova supruga Kate zalagali za ovakav razvoj događaja te su zatražili da se Andrewa i njegovu bivšu suprugu Sarah izbaci s imanja Windsor's Royal Lodge gdje su njih dvoje desetljećima živjeli besplatno. Ovu tvrdnju iznosi kraljevska biografkinja Tina Brown. Ona je bila prijateljica princeze Diane te je bila glavna urednica Tatlera i Vanity Faira i sada tvrdi da princ William i Kate 'ne mogu podnijeti' Andrewa i žele da 'nestane'. Britanska javnost sve je više uvjerena kako je Williamova zasluga to što je Andrew donio odluku o prestanku korištenja kraljevskih titula i vjeruju kako on počinje diktirati konce u kraljevskoj obitelji.

William je odlučan u tome da se Andrew iseli iz njegove rezidencije nakon što je došlo do još jednog šokantnog obrata u skandalu kraljevske obitelji i Epsteina kada se sinoć saznalo da Andrew nije plaćao najamninu za svoj raskošan posjed već 22 godine i navodno se radi o cifri od oko 260.000 funti godišnje. William i Kate mišljenja su kako Andrew zbog svega u što je upleten ne može više živjeti na teret poreznih obveznika. Iako detalji kraljičine oporuke nikada nisu objavljeni, smatra se da Andrewu nije ostavljeno dovoljno sredstava za održavanje njegovog naizgled raskošnog načina života. Royal Lodge, u srcu Windsora, bio je dom kraljice majke i iznajmljen je Andrewu nakon njezine smrti.