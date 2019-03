Karnevalski koktel duhovitih pjesama prvi put u Splitu!

Prvi put u Splitu održava se karnevalski koktel duhovitih i satiričnih pjesama, 'Šala, la chanson 2019', Maninjorgo.

Jedinstvena manifestacija održava se u ovu nedjelju, 3.ožujka s početkom u 20 sati. Na premijernoj 'Šala la chanson' nastupaju eminentna imena hrvatske glazbe, Mjesni odbor, Dean Dvornik, Duško Mucalo, Mladen Medak Gaga, Hrvoje Hegedušić, Petar Dragojević, Zdenka Kovačićek, Đorđi Peruzović i Ana Opačak, Mia Dimšić, Bobo i Saša Antić, Anja Šovagović Despot, Vojko V., Domenica, Ivo Amulić, Žera, Tonči Banov, Čubi, Vojo Šiljak, uz orkestar Saše Valenčića iz Rijeke.

Umjetnički direktor prvog festivala ovakvog tipa je Igor Brešan, dok je producent Tomislav Mrduljaš, a palica glazbenog producenta je povjerena Tihi Orliću. Odgovor na pitanje što se želi sa Šala, la chansonom, ponudio je Brešan.

- Ne vjerujemo da se Split zaboravio smijati, bez obzira na vijesti i okružje koji obično ne daju naročita povoda za ležernost i razbibrigu. Pa makar to bilo prigodno, uz karnevalske dane, nastojat ćemo barem ubuduće izmamiti ono na što smo već i zaboravili, (o)smijeh - kaže Brešan.

Festival, ističe, radi već iskušana ekipa tako da iskustva ne fali, ali ni ljubavi spram grada koji je nekoć, priznajmo to, imao puno više duha, napose u ove šašave dane. U dane kad nastojimo biti to što jesmo, pa makar i pod maskama.

- Bilo bi nam drago da ovogodišnji vedar lakoglazbeni podsjetnik i pokoja fjaba postanu pravi festival koji će za sobom povući Saloon karikature, pokoji vic, humoristički glasnik, ali i nove šansone otkvačene tematike, odnosno parodije na već poznate melodije - dodao je.

Naša je parola, podvlači Brešan, smih je lik, bez ricete, čekanja i kontraindikacija, a ako se ćutite malo boje ne skidajte se sa terapije! Mrduljaš je naglasio kako je sretan što može najaviti da je Split dobio još jedan karnevalski događaj, i to festival pjesme i smijeha.Radi se o svojevrsnoj priredbi zabavno satiričnog karaktera. - To će biti večer smijeha da zaboravimo na svakodnevne brige i probleme, a koncept je zamišljen kao red glazbe pa malo humora. Cijela ideja je osmišljena pod motom 'smijeh je lijek' jer on provjereno liječi, ne mareći za liste čekanja, ne izdaje se na recept, može ga se koristiti u neograničenim količinama i što je najvažnije kontraindikacija nema osim da se odlično osjećamo kad se dobro nasmijemo - u vedrom duhu najavio je Mrduljaš originalni događaj. Stoga i poziva sve ljude željne 'malo zabave, dobre pisme i smija da u nedjelju 3. ožujka dođu u naš splitski teatar'. Orlić je opisao kako je glazbeni dio zamišljen.

- Izvest će se 14 pjesama u izvedbi naših poznatih pjevača, šansonijera, humorista i glumaca. Sve izvođače pratit će orkestar maestra Saše Valenčića u sastavu udaraljke, kontrabas, harmonika, violina, akustična gitara i klavir, što bi bilo kao jedna svojevrsna kabare postavka orkestra - slikovit je.

Nema sumnje da će produkcijiski izgledati lijepo i moderno, naglasimo i da će se koncert snima i naknadno će biti emitiran na HRT-u, i na televiziji i na Hrvatskom radiju.