Karlo se dobro zabavio s ekipom, no kotlet ga je koštao bodova: 'Možda je moglo malo bolje'

Student Karlo Mandić ugostio je svoje protukandidate Snežanu, Mandu Moniku, Mateu i Mihaela u mjestu Alaginci prvog dana požeškog tjedna 'Večere za 5'. Domaćin je za svoju večeru osvojio 37 bodova. Gošće su mu dale po deset bodova, dok mu je Mihael dodijelio sedam bodova. Domaćin je pripremu svoje večere započeo desertom, a spremao je millefoglie, kolač sličan kremšniti. Desert je nazvao 'Mille bobice'. Iza naziva 'Proljetno osvježenje' skrivao se quiche lorraine, otvorena pita s nadjevom od poriluka, jaja, vrhnja i špeka. Za glavno jelo Karlo je odlučio pripremiti marinirani kotlet crne slavonske svinje s kuhanim i pečenim povrćem kao prilogom te je svoje gladno jelo nazvao 'Slatki oink'. Kotlet je marinirao u crnom stout pivu s malo meda, limuna, češnjakom, timijanom i ružmarinom.

„Kotletu se najviše radujem jer kotlet može biti stvarno izazovan i za njega kao kuhara i za nas kao kušače“, najavio je Mihael. Kandidati su se po prvi put skupili u kombiju na putu do Karla. Mihael i Snežana se već poznaju, a i Mandu Moniku znaju iz viđenja, baš kao i Mateu.

„Svi su baš dobri i veseli i baš se vidi da su dobri ljudi“, komentirala je Manda Monika. Karlo je srdačno dočekao svoje goste i pripremio im aperitiv – liker od divlje borovnice, liker od višnje te domaću rakiju. „Naš današnji domaćin uopće nije imao tremu, bio je opušten kao da već deset dana snima“, komentirala je Snežana. Ekipa se zatim smjestila za stol, a domaćin im je poslužio predjelo 'Proljetno osvježenje'. Predjelo se jako svidjelo gostima, koji dosad nisu jeli quiche lorraine.

„Moram ti samo priznati da mislim da bolje napraviš prhko tijesto od mene“, rekla je Snežana, a Monika Manda u šali dodala: „Ma to je kupio“. Slijedio je 'Slatki oink' koji se također svidio gostima. „Možda bi ja tanjur složio malo drugačije, ali dobro, bilo je obilno, a i to nam je bitno“, rekao je Mihovil, a Matea dodala: „Bilo mi je fino, bilo je slatko, bilo je slano, ali sve se to složilo u jedno.“

Zatim je poslužen desert koji je gostima bio preobilan. Ipak, Mihael je dodao: „Ali mislim to se ne treba zamjeriti, što više to bolje.“

„Svi smo razmišljali da otpustimo jedan gumb na košulji ili hlačama“, komentirao je Mihael.

Karlo je svojim gostima poklonio šalice i rukotvorine koje su radili ljudi s invaliditetom u udruzi u kojoj radi njegova mama, a zatim je kao iznenađenje stigao tamburaški sastav 'Laka roba'. „Iznenađenje mi je bilo super, volim muziku, to me opušta i uvijek sam za to“, zadovoljno je komentirala Matea. „Prezadovoljan sam, niste mi mogli bolju ekipu izabrat, stvarno je bilo odlično“, rekao je nakon večere domaćin. Na kraju je došao red za ocjenjivanje. Gošće su bile u potpunosti zadovoljne i dale Karlu desetke. „Tako mladi dečko, stvarno se potrudio i ja sam se stvarno najela“, rekla je Snežana.

Mihael je Karlu dao ocjenu sedam, jer je njegov kotlet bio nedovoljno pečen i dodao: „Ja se ispričavam kolega, legenda si, ali možda je moglo biti malo bolje."

