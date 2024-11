Kandidati neugodno iznenadili nutricionisticu Martinu: 'Oni još ne znaju pripremiti zdrave obroke'

U današnjem velikom izazovu natjecatelji su na ergometru trebali odveslati četiri kilometra, na ski ergometru i air bikeu doseći cilj od 400 potrošenih kalorija, ubacivati medicinke u koš kako bi ostvarili prednost na vaganju i naposljetku su bili bolji plavci. U crvenom timu Nikolina je išla na ski ergometar, Alina na veslač, a Tomo na air bike dok je kod plavaca Mateo odabrao ski ergometar, Esmir veslač, a Antonio air bike. „Četiri kilometra je jako velika dionica pogotovo kad to radiš na veslačkom ergometru, što je jako teško“, rekla je Alina, a Davorka dodala: „Teško mi je i gledati kako rade, a kamoli da radim. Svaka im čast, ponosna sam na njih.“

Treneri su bodrili timove, govoreći im da je disanje najvažnije, a Esmir je prvi odradio zadatak i odmah krenuo ubacivati medicinke. Bez imalo problema, ubacio je jednu pa drugu, a za njim je krenula Alina. „Ispalo je da ja to mogu“, bila je oduševljena Alina koja nikad nije igrala košarku i nije vjerovala da će uspjeti, a Mirna ju je grlila od sreće.

Antonio je drugi završio vožnju na air bikeu i krenuo bacati medicinku, što mu je bilo teško jer nikad nije igrao košarku. Tomo je završio s air bikeom i došao pod koš te dvaput ubacio medicinku, što njegova ekipa nije ni sumnjala jer je trenirao košarku. „Odradio sam 400 kalorija na air bikeu i ovo sad ne ide, a čini se puno lakše nego vožnja“, bio je ljutit Antonio i naposljetku pogodio koš.

Nikolina se dobro držala, no Mateo je završio prvi i iz nekoliko pokušaja zabio koš pa su plavci osvojili dva kilograma prednosti na vaganju, a crveni - kilogram i pol. „Sad kako idu ovi ciklusi, i gram je bitan, a ne kila“, komentirao je Esmir, a i Nikolina je bila zadovoljna svojima. „Super smo odradili i svaka čast - i nama curama, a i Tomi. A i našoj Tonki! Išla je oko nas i nosila tu vodu“, rekla je kapetanica crvenih.

Nakon izazova Edo je razgovarao s Antonijem te ga pohvalio koliko se promijenio nabolje, a i napokon se naučio zauzeti za sebe. Uslijedio je još jedan masterclass u kojem je nutricionistica Martina Linarić učila kandidate kako isplanirati i pripremiti obroke za cijeli tjedan. Mijesili su pirov kruh, pekli ribu u škartocu, pripremali salsu s tjesteninom, tortilje s puretinom i povrćem te hummus.

„Mislim da znam dobro spremati salsu i nije mi to strano“, rekla je Antonija, a Davorka je mijesila kruh, komentirajući da su im ti recepti većinom poznati. Esmir je nasmijavao ekipu jer je jako čudio kako će planirati toliko obroka, a njegov 'sin' komentirao: „Mislim da će se on teško živjeti vani s kvinojom, kus kusevima i korijanderima, on će se vratiti janjetini i mesu.“

„Iznenadilo me da kandidati u 11. tjednu ne znaju pripremiti zdrave obroke, što znači da se ne drže jelovnika ili kuhaju po svome, onako kako su to prije pripremali... Nešto se tu događa“, rekla je Martina. Primijetila je da Nikolina ne pravi dobro salsu, a Alina je tražila zamjensko jelo za to jer ne voli kuhanu rajčicu pa je i ne kuha, ali jela je kad ju je netko pripremio. „Iznenadila me informacija da Alina nije nikad pripremala salsu“, rekla je Martina koju je brinulo kako će onda vani znati skuhati neko jelo koje nije nikada pripremala, a taj dan joj je na jelovniku.

Kad su donijeli gotova jela pred Martinu, komentirali su kako se za desetak minuta može napraviti kvalitetan ručak. „Samo morate planirati“, dodala je Martina i nastavila: „Realno, bez planiranja, planskog odlaska u šoping i nekakve polupripreme namirnica - jako brzo će se vratiti na početnu tjelesnu težinu.“ Kušali su svoja jela, a Alina je kroz smijeh rekla da je naučila kuhati salsu.

Sljedeće jutro Davorka je hodala po igralištu, Antonio vozio bicikl, a Mateo i Esmir računali su koliko su jeli u malom izazovu i nisu bili optimistični. „Piše na svemu koliko je kalorija, ali na ćevapu ne piše“, komentirao je Esmir i dodao kako je dobar s matematikom, ali ne i s kalorijama. „Dao sam si oduška za ćevape, stvarno su bili dobri“, rekao je Mateo. Na red je došao i posljednji trening prije vaganja i svi su bili željni skinuti nakupljene kalorije. Mirna je bila zadovoljna kad joj je Nikolina ispričala koliko su šetali i vozili bicikl, a plavci su na trening došli s bilježnicom te izračunali da su njih četvero u malom izazovu pojeli 4500 kalorija! Edo je bio siguran nisu dobro izračunali, no sad je odlučio da će trenirati četiri sata umjesto dva koliko je planirao! „Prisjest će nam palačinke“, rekao je Esmir.

Antonija je objasnila Mirni da će si vani zadavati male ciljeve koje će moći ispuniti jer drugačije neće moći funkcionirati. „Njoj će još dugo biti teško, moramo shvatiti da ona nosi prekomjernu težinu na njezinu visinu“, rekla je Mirna dodajući da će nju još dugo trebati gurati. Nakon intenzivnog treninga Mirna je sa svojim crvenima radila neki oblik meditacije, a Edo je s plavcima otišao igrati košarku. Sutra je novo vaganje i svi natjecatelji uvjereni su da su dobro trenirali ovaj ciklus, a kakvi će biti rezultati - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

