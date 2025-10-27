Kandidati na teži način naučili da kora jabuke nije otpad! Četvero kandidata ide ravno u stres test

U izazovu koji stavlja naglasak na potpunu iskoristivost namirnica, natjecatelji su morali od svega četiri sastojka – svinjske vratine, cvjetače, jabuke i ljutike – osmisliti jelo s točno četiri komponente, pritom pazeći na svaki gram otpada. Dok je Otto Grundmann u kuhinju ušao opušten, Tatjanu Krolo je mučio strah od nepoznatog, a Antonija Rittuper je priznala da joj je 45 minuta premalo za izazov koji je i sam član žirija Goran Kočiš opisao kao najteži do sada. Zadatak koji je pred natjecatelje postavio jasna pravila nije dopuštao izgovore. Kuhanje se ovog puta pretvorilo u lekciju o disciplini, preciznosti i poštovanju namirnice do posljednjeg komada.

Ivan Capan bio je među onima koji su pokazali sigurnost u procjeni: „Relativno je lako razlikovati što je u namirnicama otpad, a što se može iskoristiti. Kora od jabuke je otpad jer se od nje ne može ništa napraviti“, izjavio je samouvjereno. No žiri nije dijelio njegovo mišljenje, a upravo mu je zbog te kore upućena zamjerka. Jasno su istaknuli: sve se moglo iskoristiti, osim peteljke i sjemenke.

U tom kontekstu, posebno se istaknula Selma Karić, čiji je pristup bio u potpunosti u skladu sa zadatkom. „Jabuka je u BiH osnovna namirnica i može se jako dobro iskoristiti, naročito za pečenje“, pojasnila je Selma, a u njezinoj zdjeli nije ostao niti gram neiskorištenog otpada.

Otto je također pokazao preciznost i kontrolu: „Smatram da sam danas uspješno napravio zadatak, zero waste, napravio sam taman onoliko jela koliko treba.“ Tatjana je kratko zaključila: „Inače tako radim, s potpunom iskoristivošću namirnica, pa mi nije bilo teško.“

S druge strane, dio natjecatelja nije uspio zadovoljiti kriterije. Renata Burić imala je previše otpada, a ni Ivan Capan, Mark Ettinger i Elias Abou Haydaray nisu pokazali dovoljnu pažnju prema raspodjeli namirnica. Čak je i neuredna radna jedinica koštala Marka dodatnog izazova. „Očito ćemo u stres test“, kratko je komentirala Renata, svjesna odluke žirija.

Dan je završio s važnom porukom: ni dobar tanjur nije dovoljan ako iza njega ostaje previše bačenog. Kakve će još lekcije kandidati naučiti u tjednu posvećenom zero waste-u, doznajte u novim epizodama na Novoj TV!