Kandidati iznenađeni jer su jela u prvom izazovu ocjenjivali samo njihovi mentori: Vi ste opaka ekipa

Priča o Lyleu i Eriku Menendezu

Hit-serija o jednom od najstrašnijih zločina u Americi koji je i dalje misterij: Tko je zapravo čudovište?

Dok u prvoj sezoni nije bilo dileme o tome tko je čudovište, jer Dahmerova stravična ubojstva nisu ostavljala nikakvu dvojbu, Ryan u drugoj sezoni gledateljima ostavlja da sami prosude tko je čudovište – jesu li to braća Erik i Lyle koji su hladnokrvno s 15 hitaca iz sačmarica ubili svoje roditelje ili su to njihovi roditelji? Naime, tijekom suđenja, a i u samoj seriji, otkrilo se kako je Jose Menendez, ugledni glazbeni producent podrijetlom s Kube, godinama silovao svoje sinove, i to uz 'blagoslov' njihove majke