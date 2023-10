Kandidati iz 'Života na vagi' o svojoj vezi: 'Silvija će se preseliti kod mene u Zagreb'

Silvija Temšić i Mislav Vlašić, kandidati showa 'Život na vagi' u emisiji su priznali kako su se zaljubili. Osjećaje su razvili brzo nakon ulaska, no, kažu da to nije bila ljubav na prvi pogled. Kako su oboje u timu trenera Ede, provode mnogo vremena zajedno. U razgovoru za RTL.hr Silvija i Mislav rekli su da su u vezi.

Mislav je dodao i da već planiraju zajednički život, te da će se Silvija preseliti kod njega u Zagreb. Osvrnuli su se i na druge kandidate. - Svi kandidati su velika podrška i odobravali su našu vezu - rekla je Silvija i dodala: Edo je shvatio tek malo kasnije, odnosno netko mu je šapnuo. Mislio je da će nam to odmoći, da će nas to omesti. No, smatram da neće.

Zaljubljeni kandidati rekli su kako su jedno drugom veliki oslonac. Podsjetimo u emisiji smo vidjeli kako Silviju muči išijas pa zbog toga nije mogla odraditi treninge onako kako je htjela, no i dalje ima osmijeh na licu, a Marijana je pokušavala doznati zašto dok su se svi ostali smijuljili. „Kako bih to opisala, Mislav i ja smo zaljubljeni“, priznala je kroz smijeh, a Vlašić dodao da je sretan. Silvija je na posljednjem vaganju imala 118,7 kilograma, izgubila je 1,3 kilograma, što je 1,1% tjelesne mase.

Na red je došao Mislav Vlašić kojeg je Marijana odmah ispitivala o ljubavi sa Silvijom, a on se samo smješkao. U ovom ciklusu rekao je kako je najviše koristio bicikl i hodao, a potom je stao na vagu. Prošli put imao je 198,6 kilograma, izgubio je 2,8 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase.

