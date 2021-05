Kakva razlika! Nova fotka Viktorije Rađe šokirala pratitelje, ne vjeruju da je snimljena ove godine

Viktorija Rađa, supruga našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe na Instagramu je pokazala kako je provela praznik rada. Naime, Viktorija je bila u Istri, a tamo je i snimila fotografiju na kojoj izgleda nevjerojatno mladoliko.

Foto: Instagram

Fotka je brzo oduševila njezine pratitelje koji su joj osim lajkova udijelili i brojne pozitivne komentare.

''Iz koje je ovo godine fotka'', ''Kakva ljepotica'' i ''Otkrij nam recept za mladost'', pisali su joj.

Podsjetimo, njen suprug Dino, u istarskom Grožnjanu gradi kuću koju projektira poznati pulski arhitekt Željko Burić, vlasnik tvrtke Fabrika. Kuća je površine oko 200 četvornih metara, ukopanih u zemlju, na parceli od oko tisuću četvornih metara. Kako je kazao Rađa za Glas Istre, "ništa pretenciozno, za obiteljske potrebe, bez želje za iznajmljivanjem".

- Priča oko Istre krenula je s krizom oko korone. Bili smo doma, u Zagrebu. Pratimo vijesti, shvaćamo da više nema nikakvih putovanja, posebno preko granice. Teško mi pada da nisam ušao u avion od listopada 2019. a od 15. godine putujem stalno. Aerodrom mi je kao da sam u svom dnevnom boravku. Cijeli život sam samo putovao. Najprije zbog košarke i utakmica, a poslije zbog gušta, otkrivanja novih kultura i običaja. Azija, Amerika, Afrika, ma di god je bila neka prilika, otputova' san. I onda, odjednom, korona! Paraliza sustava i naših života. Svi ostajemo doma, odgađaju se sva putovanja. K'o u zatvoru si, rekao je Dino koji kao i svi u početku nije znao protiv čega se borimo.

- Ono, hodam Zagrebom, prolazi čovjek, ne znaš dal' da on ode na drugu stranu ceste il' ćeš ti tamo proć'. Jedino me pas onda vuka' vanka. Moj doberman, 'oćeš nećeš, moraš s njim u šetnju. No kad se malo primirilo, kad smo shvatili kako tu funkcionira, odlučili smo se malo više boravit' u Istri. Vidin, tamo to s koronom bolje štima, pa 'ajmo doli. Imam dobrog prijatelja u Brtonigli, vlasnika San Rocca, zajedno skijamo, i ovako se družimo. U toj krizi išli smo kod njega, svidjelo mi se kako to u Istri funkcionira. Ma Istra kao da nije u Hrvatskoj, barem u nekim stvarima, kazao je Rađa.

