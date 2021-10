Kako je Šerbedžija ponovno postao "persona non Croata"

Kakva je to nepotrebna blamaža i skandal uslijedio s odgodom koncerta Rade Šerbedžije u Vinkovcima 15. studenog. Šerbedžija je nakon nastupa u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski prošlog tjedna trebao gostovati i u Vinkovcima u sklopu Filmskog festivala glumca. Ne znamo da li Šerbedžija možda nije dovoljno dobar glumac da nastupi na festivalu glumaca, ali se gradonačelnik Ivan Bosančić dosjetio da nije pogodno održavati koncerte u vrijeme godišnjica obilježavanja pada Vukovara, i tražio od organizatora da odgodi nastup Šerbedžije. Koji ionako ne nudi nekakav veseljački koncert, nego slojevitiji performance.



No, znamo da političko kadroviranje u kulturnim događajima nepotrebno i uvijek proizvede ovakve posljedice, iako smo mislili da je to vrijeme iza nas. Prije svega, osim što gradonačelnici obično nemaju tu osobinu razložno procijeniti što je umjetnički pogodno ili, možda njima osobno, nepogodno i "nepogoda", uopće je mentalno nezdravo početi razglabati o tome da li Šerbedžija, ili itko drugi, ima ili nema pravo nastupiti negdje i kada. I zašto je Festival glumca pogodan za održavanje, a Šerbedžijin nastup nije?

Čudi naivnost kojom se neki i danas upuštaju u takve procjene, kao da ne znaju kakve će reakcije uslijediti i kakva će ih medijska kletva sustići. Prije svega, otvorivši ponovno duboki bunar podjela, nakon nepotrebnog zahtjeva - zapravo odluke, znamo li da su Grad Vinkovci pokrovitelj festivala - gradonačelnik je jednim potezom Šerbedžiju ponovno stavio u poziciju "persona non Croata". Na površinu su opet poput dreka isplivale sve one taktičke pogreške i zlobne, opasne rasprave o nebitnim stvarima koje služe za zamutiti bunar, a koje mnogi ostrašćeni tumače kako im se prohtije, najčešće potpuno pogrešno. I to rade namjerno, kad im neki ovakav gradonačelnik "servira" šut na glumca. Pa umjesto da kao i zagrebačka publika i vinkovačka vidi glumačku legendu i jednog od najuspješnijih domaćih umjetnika u svijetu - koji je, nota bene, i rođen u Vinkovcima - dobili su mučnu prepirku koja pokazuje da smo i dalje ideološki dirigirano i kontaminirano društvo.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL



No, nije problem u ideologijama, one su stalno i svugdje prisutne, i dozvoljene, nego je problem kad se dnevna politika sa svojim dnevnim interesima počne savjetima miješati u nešto i nekoga koga mnogi - zapravo većina, i kod nas i u svijetu - doživljavaju sasvim drugačije. Namjerno ovdje neću spominjati ove dnevne komentare nakon odgode koncerta, o tome kako tko doživljava Šerbedžiju, jer pola njih ne zna o čemu i o komu priča, a sigurno nisu niti gledali meki njegovu predstavu ili koncert. Vjerojatno nisu niti na HTV-u nedavno gledali Šerbedžiju u filmovima koje je snimio 1968. i 1972. godine ("Gravitacija" i "Poslijepodne jednog fazana" s Mišom Kovačem i Milom Rupčićem). Gdje je te godine bio gradonačelnik nije poznato, ali je Šerbedžija već tada bio debelo poznat i izvan Vinkovaca, pa je očito tko je trajniji.

No, kad smo već kod datuma, mora se spomenuti da su mnogi nakon ove odluke komentirali po portalima nešto poput "gdje je Šerbedžija bio '91.?", kao da se radi o tajnoj FBI-jevoj istrazi i kao da nije moguće provjeriti što je govorio i radio. No, te mitske '91. Šerbedžija je bio i u Zagrebu, gostovao je na Z1 televiziji u kontakt programu. Gledao sam to uživo i nakon sat vremena mučnih uvreda, prijetnji i poruka gledatelja koje je voditelj "liberalno" puštao u program i ja bih spakirao stvari i preko Bregane probao otići u London ili Los Angeles.



Otvarati sličnu harangu 30 godina kasnije mogu samo zlonamjerni. Jer, vratimo se ponovno na datume; možemo si postaviti povijesno pitanje; jesu li Šerbedžija i, recimo, Miroslav Škoro, slični barem po tom pitanju "gdje si bio '91", ako to već nekima smeta? I dok je Škoro iz (tada) Kanade i Amerike postao (kasnije) borac za domovinu s velikim "D", Šerbedžija - koji je toj domovini i prije toga i od tada dao vrhunskih umjetničkih i ljudskih misli, da ne spominjemo i reklamnih usluga po svijetu - ostao je laka meta prijetećih proizvoljnih napada. Dobro da još uvijek živi ovdje kod nas.

