'Kada su srpske snage okupirale Kosovo, tražile su od mog djeda da iznova piše povijest'

Britanska pjevačica kosovskih korijena Dua Lipa fanovima je na Instagramu podijelila fotografiju iz bosanskohercegovačkog filma "Quo vadis, Aida?", redateljice Jasmile Žbanić, koji je na nju ostavio snažan utisak.

- Vrlo emotivna priča u kojoj se govori o genocidu u Srebrenici. Ova snažna priča me je rasplakala i natjerala me da se prisjetim svih srceparajućih priča koje sam čula o tome kada sam odrastala. Apsolutno je morate pogledati, to je bosanski prijedlog za Oscara i Zlatni globus, napisala je Dua o filmu.

Foto: Instagram

Inače, jedna od najvećih pop zvijezda današnjice nedavno je dala intervju za magazin Rolling Stone u kojem je između ostalog govorila o svojoj obitelji.

- Pišući knjigu moj djed s očeve strane je zapisivao sve što se događa. Kada je nastupila okupacija, srpske snage tražile su da on iznova napiše povijest. On je to odbio pa je zato izgubio posao. Zbog toga se ja zalažem za sve u što vjerujem, rekla je Lipa.

Lipa je odrasla znajući da dok joj je London bio rodno mjesto, to zapravo nije bio njezin dom. "S izbjegličkom situacijom, neki ne razumiju da ljudi ne bi napuštali svoju zemlju ako za tim nije bilo potrebe", objašnjava ona. "Plan je uvijek bio povratak na Kosovo."

Kad je imala 11 godina, njezina je obitelj to učinila i očekivala je da će se konačno uklopiti na način na koji je osjećala da nije u Londonu. „A onda sam stigla tamo“, kaže ona, „i bila sam Albanka koja je govorila albanski s engleskim naglaskom.

Lipa je s 14 godina shvatila da želi biti pjevačica. Roditeljima je kazala kako se želi vratiti u London da bi tamo završila školu, no vikendima je snimala obrade na YouTubeu, preko kojih je i postala popularna.