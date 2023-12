'Kada sam počela raditi na HRT-u, nisam toliko razmišljala o vlastitoj sigurnosti i preživljavanju'

Ostati i opstati u novinarstvu nije lako. Kad netko u toj profesiji krene brojati desetljeća, i ta činjenica nešto govori. A urednica i voditeljica Vijesti na Četvrtom programu HTV-a Zrinka Delovski iza sebe ima točno 20 godina rada na HRT-u.

Pa, je li tih 20 godina prebrzo prošlo, proletjelo?

Brzo je prošlo, no svjesna sam da je to razdoblje u komunikaciji donijelo mnoštvo promjena. Pametni telefoni i društvene mreže promijenili su način na koji se informiramo. Informacije su dostupnije. Vijesti su nam, doslovce, stalno nadohvat ruke. Informativni program nacionalne televizije pri objavi vijesti uvijek je u utrci s vremenom, stalno smo pod pritiskom da odmah objavljujemo najnovije informacije, ali moramo biti sigurni da su one provjerene kako bi nam program bio objektivan i vjerodostojan.

Što biste u ta dva desetljeća svog rada na HRT-u sami izdvojili kao ključne, uporišne točke vlastite karijere?

Vijesti smatram najvažnijim poslom u svojoj karijeri. Temelji moje karijere na HRT-u postavljeni su na Radio Sljemenu gdje sam prvi put dobila priliku raditi kao novinarka za vijesti. Na televiziji sam kasnije prošla kroz sve novinarske formate. Radila sam priloge za Dnevnik 2, poznat i kao središnji Dnevnik, Dnevnik 3, emisije "Nedjeljom u 2" i "Labirint". U medijima se mnogo toga uči u hodu. Izuzetno sam zahvalna svima koji su sa mnom dijelili svoje znanje i iskustvo, od kolega novinara do urednika. Vijesti su moja najveća ljubav. Volim kratko, sažeto, aktualno i istinito izvještavanje. Uređujem i vodim Vijesti na HTV 4 od 2015. Taj mi je dio karijere najdraži i na njega sam najponosnija.

VEZANI ČLANCI

Ako se dobro sjećam, počeli ste u tiskanim medijima, bili ste i u Večernjem listu, ali ste brzo pisani medij zamijenili već spomenutim radijskim eterom. Zašto?

Kao mlada novinarka željela sam se okušati u različitim medijima. Iskustvo koje sam stekla u tisku i na radiju danas mi je dragocjeno za posao koji radim. Naime, u međuvremenu je došlo do konvergencije medija pa je korisno razumjeti razne medije, novinarske forme te komunikacijske kanale i alate. Televizija mi se na prvu kao medij najviše svidjela. Izazov je bio tiskane medije zamijeniti najprije radijom, a nakon toga televizijom. Ja sam njoj mogla dati mnogo, a i ona meni. Donijela mi je prostor za rast i razvoj, mnogo izazova i adrenalina, ali i predivnih uspomena.

Iako niču sve noviji, raznovrsniji i suvremeniji oblici medija, što mislite - u čemu je draž radija da on i danas vrlo suvereno odolijeva svim tim novitetima?

Jedno se vrijeme strahovalo da će televizija i internet zamijeniti radio, no ispostavilo se da je strah neopravdan. Ljudi su posebno vezani uz lokalne radijske postaje. Cijene njihovu brzinu, točnost gradskih, a posebice servisnih informacija te specijalizirane emisije. Radio se sluša i u vožnji automobilom. I dalje velik broj ljudi daje prednost izboru glazbe glazbenih urednika nad vlastitim izborom pjesama na streaming platformama, što je pak preferencija mladih ljudi.

Je li prijelaz na televiziju, ispred kamera, bio baš željeni korak ili neki splet okolnosti i izazov koji se onda kada je došao nije mogao propustiti?

Radila sam svojedobno na Vijestima s bivšom kolegicom Lamijom Alečković. Kada sam se 2015. godine vratila s roditeljskog dopusta, ona je bila glavna urednica IMS-a. Vidjela me i ispred kamere s obzirom na to da sam od HRT-ove Službe za jezik i govor dobila pozitivno mišljenje fonetičara za prezenterski posao. Vođenje Vijesti bilo je za mene novi izazov, nešto zanimljivo i vrlo atraktivno.

To što ste završili u Informativnom programu slijeđenje je vaših interesa?

Oduvijek sam bila vrlo znatiželjna. Moji počeci na HRT-u bili su u Zabavnom programu. No željela sam znanje i iskustvo proširiti i na druga područja. I mislim da sam upravo u tome uspjela. Najveći uspjeh postigla sam u Informativnom programu. Radila sam priče iz svijeta gospodarstva i politike, kao i one o običnim ljudima. Neke su me znale jako dirnuti. Takve vam priče ostaju u mislima dugo nakon emitiranja. Kad ih radite, nadate se da će to što su ispričane donijeti dobro njezinim protagonistima, ali i široj zajednici.

Već godinama ste urednica i voditeljica Vijesti na HTV 4. Što mislite, je li se taj specijalizirani informativni program HTV-a uspio nametnuti u javnosti ili je i dalje u sjeni Prvog programa?

Naše jutarnje Vijesti emitiraju se i na Prvom programu. Početkom rata u Ukrajini HTV 4 se pod vodstvom Katarine Periše Čakarun transformirao. Koncept se prilagodio trendovima vodećih informativnih programa u svijetu. I Studio 4, koji se sada emitira iz novog studija i režije, modernizirao se. Sad imamo mogućnosti koje prije nismo imali - interaktivnu grafiku, reporterska javljanja, zanimljive priče. Nadam se da su i gledatelji prepoznali da je naš Četvrti program koji radi mali tim vrhunskih televizijskih profesionalaca - kako onih iskusnih, tako i mladih punih entuzijazma - sad kvalitetniji, moderniji i sadržajno bogatiji.

Kako biste objasnili gledateljima - kad i zašto treba gledati HTV 4?

Objektivno izvještavamo o svim najvažnijim događajima. Pratili smo sveobuhvatno epidemiju koronavirusa, imali javljanja uživo iz rata u Ukrajini, a sada pratimo događaje na Bliskom istoku. No HTV 4 ne pokriva samo politiku i ratove. Radimo priče iz svih područja društva. To je učinilo razliku između nas i nekih drugih informativnih kanala. Važno je ne samo informirati gledatelje, nego ih i educirati. Mnogi ljudi kažu da ne mogu podnijeti vijesti, da je previše loših informacija koje ih plaše jer djeluju kao da će se uskoro dogoditi smak svijeta. Četvrti program obuhvaća različite vijesti, teme, razgovore i ljude iz svih područja života. Ozbiljan je, ali ne širi psihozu. Informiranost je preduvjet kritičnog promišljanja. Zato želimo da naša Četvorka ima što više gledatelja.

Točno, živimo u vremenima kada informativne emisije donose sve više ružnih vijesti - započinju novi, sve krvaviji ratovi, kao posljedice klimatskih promjena razne prirodne pojave postaju sve razornije, mnogi ljudi tražeći spas bježe iz svojih zemalja... Kako sve te vijesti utječu na vas?

Naravno da na sve to što se događa u svijetu, reagiraš s mnogo empatije. Nisam zapisničarka ili netko tko samo prenosi informacije. Važni su novinarska profesionalnost, kontekst i svijest o moralnim vrijednostima. Nije moguće ne osjećati ništa pred neizrecivim užasom rata, najprije onog u Ukrajini, a sada i na Bliskom istoku. Često me najviše pogode priče o nasilju prema ženama i djeci. Uvijek me dirne nevolja djece jer su bespomoćna. Otkada sam majka, takve su mi priče postale najemotivnije i o njima dugo razmišljam.

GALERIJA Pogledajte kako je bilo na drugom koncertu Dina Merlina

Kad završite radni dan i odete s televizije kući, gledate li i dalje informativne emisije ili vam je ono što ste sami odradili za taj dan bilo i više nego dosta pa kod kuće na televizijskom programu birate nešto drugo, laganije, opuštajuće?

Nakon tragičnih događaja o kojima izvještavamo javnost, svjesna sam da odlazim doma u vrlo privilegiran život. Mislim da imam razloga biti sretna i optimistična. Kada sam tužna, važni su smijeh i humor. U zadnje vrijeme gledam izvrsnu seriju "Shameless" o disfunkcionalnoj američkoj obitelji Gallagher koja me nasmijava i zabavlja. No posao novinara ne završava odlaskom kući. U slobodno vrijeme pratim Vijesti. Moram biti informirana.

A koliko ste se u ovih dvadeset godina promijenili vi, i profesionalno i privatno? Kako biste opisali sami sebe u trenutku kada se tek zakoračili na HRT, a kako se sad vidite i osjećate?

Profesionalno, s iskustvom, postala sam zrelija, ozbiljnija i kvalitetnija. U međuvremenu sam postala i majka. Sada mislim i na budućnost svojeg desetgodišnjeg sina. Kada sam počela raditi na HRT-u, nisam toliko razmišljala o vlastitoj sigurnosti i preživljavanju. Gotovo sva moja energija, emocije i intelekt bili su usmjereni na moj rad. U mojim 30-ima ljudi su me znali pitati: "Kada ćeš se udati i imati dijete?" Nisam znala što im odgovoriti. Taj trenutak je došao kad sam navršila 39 godina. Zaključila sam da mogu biti ponosna na posao koji radim i da je možda došlo vrijeme da i u privatnom životu potražim sreću i ispunjenje. Svjesno sam se promijenila. Volim svojeg sina. Volim i svoje prijatelje. Volim ići na izlete, druženja i koncerte. Mnogo više volim svoj život danas nego onaj kada sam se kroz posao tek dokazivala - kako sebi, tako i drugima.

Pojavljivanje na ekranu donosi poznatost. Nije rijetkost da neke to ponese i zanese pa se umisle, do te mjere da od samih sebe rade vijest. Kako ste vi odoljeli takvim izljevima taštine, naprosto niste takvi ili ste taštinu naučili obuzdati?

Ljudi su duboko pod utjecajem vlastitog mišljenja o sebi. Mislim da bi novinari ipak trebali nadvladati procjene vlastitih vrijednosti i usredotočiti se na to da pažljivo slušaju i ispričaju priče drugih ljudi, nerijetko onih koji smatraju da su oštećeni na ovaj ili onaj način jer nemaju moć. Smatrala sam tijekom svoje karijere da moja uloga nije da budem vijest, nego da prenosim vijesti.

Novinarstvo je stresan posao, a kada radite u programu koji ide uživo taj se stres i dodatno potencira. Kako se nosite s tim stresom?

S vremenom se navikneš živjeti sa stresom pa i činjenicom da je nešto završilo drugačije nego što si planirao. Kada dođem doma, gledam zanimljive serije i filmove. No ne provodim puno vremena pred TV-om. Volim knjige i nadam se da ću uskoro i za njih naći više vremena. Volim i humor. To me izvlači iz crnila. Nakon svih tih godina rada na jutarnjim vijestima, navikneš se i da sve manje spavaš. Tako da danas mnogo više vremena provodim budna nego prije 20 godina.

Ipak, javlja li se želja da se godine i godine stresnog posla zamijene nečim mirnijim, u čemu ne bi bilo puno loših i ružnih vijesti?

Nakon toliko godina rada u informativnom novinarstvu, teško se odlučiti za nešto novo. Pogotovo potpuno različito. Možda ću stečeno iskustvo i znanje moći jednog dana iskoristiti za nešto novo. Zasad ne razmišljam o tome.

Imate desetogodišnjeg sina. Sve se češće može čuti kako treba poraditi na medijskoj pismenosti djece. Što o tome mislite i kako vi sa svojim sinom razgovarate o tome što radite?

Moj sin ne gleda televiziju, ali je jako dobro informiran o svemu. Internet je zaslužan za to da zna što, među ostalima, govore naš predsjednik i premijer, čuje i vijesti koje stižu iz Ukrajine i Izraela... Sve ga to zanima. Jasno, sadržaje koje on može konzumirati nadziremo njegov otac i ja. Ne koristi TikTok jer je svjestan da na njemu ima zastupljenih lažnih vijesti. Sa svojih 10 godina najveći interes pokazuje za igranje igrica.

Djeca su posebna bića. Često nas osupnu pa čak i posrame svojim zdravorazumskim, logičkim i više nego mudrim zapažanjima, pitanjima, zaključcima, prijedlozima... Jeste li i vi od svog sina nedavno čuli neko zapažanje koje vas je ostavilo bez teksta?

Ponosna sam što je otvoren i suosjećajan. Nedavno mi je ispričao da su na školskom igralištu on i njegovi prijatelji igrali nogomet s dječakom s teškoćama u razvoju. Dječak je zabio nekoliko golova, a moj mi je sin rekao: "Mama, da ti samo znaš koliko je on bio sretan?!" Srce mi je bilo k'o kuća.

VIDEO Sin Aleksandre Prijović zapjevao s mamom na koncertu